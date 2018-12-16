حل زیربنایی مشکلات نیازمند توجه به همه جوانب است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه بررسی وضعیت عمرانی بازار زنجان با بیان اینکه تحقق طرح جامع حمل و نقل در برهه کنونی، نیازمند اصلاح اساسی در حوزه حمل و نقل است، افزود: این امر به معنای آن است که باید تغییرات اساسی در این عرصه صورت گیرد و این تغییرات به مثابه آن است که بخواهیم یک جراحی را که با درد زیاد همراه است، انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات در زمان کوتاه‌مدت جواب‌گو نبوده و برای حل اساسی این مشکلات باید همه جوانب در نظر گرفته شود، ادامه داد:‌ یکی از اقدامات زیربنایی، ایجاد خط ویژه است که اگر بدون در نظر گرفتن محل پارک خودروها اقدام به این کار کنیم، بدون شک با مشکل مواجه خواهیم شد.

فرماندار شهرستان زنجان نیز در این جلسه با اشاره به مشکلاتی که بازاریان در برهه کنونی با آن مواجه هستند، گفت: یکی از مطالبات جدی بازاریان که از سال گذشته نسبت به تحقق آن اقدام شد، بحث لوله‌کشی گاز بود که خوشبختانه انجام شد که برای این کار همه ضوابط از جمله مسائلی که مربوط به حوزه میراث‌فرهنگی بود رعایت شد.

علی عسگری همچنین یکی از اقدامات دیگری که باعث بهتر شدن منظر و سیمای بازار زنجان شد را جانمایی برای کولرها عنوان کرد و ادامه داد: علاوه بر این به دنبال آن هستیم که کف‌سازی بازار زنجان نیز با مشارکت دستگاه‌هایی چون شهرداری، آب و فاضلاب، میراث‌فرهنگی و مشارکت خود بازاریان انجام شود.

وی با یادآوری اینکه بازار زنجان به‌عنوان طولانی‌ترین بازار سرپوشیده کشور، این قابلیت را دارد که به ثبت جهانی برسد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این مهم را محقق کنیم باید الزاماتی را رعایت کنیم که یکی از این الزامات بحث رعایت محدودیت‌ها در حوزه منظر بازار است.