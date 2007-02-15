پنج سال حبس برای یک منتقد هولوکاست در آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در آلمان ارنست زاندل تجدید نظرطلب هولوکاست را به خاطر زیرسؤال بردن کشتار یهودیان درجنگ جهانی دوم به 5 سال زندان محکوم کرد.

دادگاه گفته است که زاندل در تارنمای اینترنتی خود در 14 مورد هولوکاست را انکار کرده است.

هولوکاست واژه ای است که برای کشتاری که یهودیان مدعی هستند در جنگ جهانی دوم ازهم کیشان آنها صورت گرفته، اطلاق می شود و گروهی ازمورخین در اروپا و آمریکا که از آنها به مورخین تجدیدنظر طلب یاد می شود بر این باورند که در این امر اغراق شده است و هرگز آلمان نازی برنامه ای برای کشتار سیستماتیک یهودیان نداشته است.

زاندل کیست:(سرگذشت غمبار یک مخالف هولوکاست)

ارنست زاندل یکی از تجدید نظر طلبانی است که چند دهه است به خاطر زیر سؤال بردن هولوکاست به نبرد با صهیونیسم مشغول است .

وی تجدید نظرطلب برجسته و فعال آلمانی الاصل مقیم کانادا و صاحب مؤسسة انتشاراتی "سامیزدات"(Samisdat) است که به نشر مطالب مربوط به واقعیت های جنگ جهانی دوم، رد هولوکاست و دروغ پنداشتن آن و کذب کشتار و فاجعه نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم در آشویتس می پرداخت.

زاندل در 24 آوریل 1939 در بخش کالمباخ ناحیه بلک فارست آلمان متولد شد. پدر وی که یک سوسیال دموکرات بود از سال 1938 تا 1948 در ارتش خدمت می کرد که بعدها به اسارت آمریکایی ها درآمد. جنگ جهانی دوم با فرجام بد آن برای آلمان، تأثیر پایدار و عمیقی بر جوانی زاندل گذاشت.

در سال 1957 که آلمان درصدد تجدید قوا بود، زاندل برای فرار از خدمت در ارتش، به کانادا مهاجرت و در آنجا با یک کانادایی ازدواج کرد، زاندل در آن زمان یک نقاش معروف نیز بود و در عین حال با نوشته های خود با جدیت به دفاع از آلمان می پرداخت.

زاندل بدین نحو مبارزه با پدیده هولوکاست را شروع کرد و ضمن سفر به آفریقا، خاورمیانه، اسرائیل، هند، آسیا و ژاپن به مطالعه منابع یهودی پرداخت و با سیاستمداران، نویسندگان، شاهدان عینی (اردوگاههای نازی ها)، اساتید دانشگاهها و نویسندگان کتاب مصاحبه کرد. در این راستا با "تیز کریستوفرسن" نویسنده کتاب "دروغ آشویتس" که زاندل آن را به انگلیسی ترجمه کرده بود دیدار کرد ضمناً وی نوشته های پروفسور آمریکایی بنام "آوستین اپ" تحت عنوان کلاهبرداری 6 میلیونی را ترجمه و منتشر کرد.

زاندل با تجدیدنظر طلبان معروف در "موسسه بازنگری تاریخی"(IHR) واقع در کالیفرنیا همکاری نمود و در این راستا تحت تأثیر دکتر "روبر فوریسون" استاد دانشگاه شعبه شماره 2 لیون قرار گرفت.

به گزارش "مهر" مؤسسة انتشاراتی زاندل تحت نام سامیزدات مقاله ای از ریچارد هاروود را تحت عنوان آیا واقعا" 6 میلیون نفر یهودی مردند؟ را به زبان انگلیسی منتشر و دهها هزار نسخه از آن را در سراسر جهان به طور رایگان بین اساتید دانشگاهها، معلمان، روحانیون، سیاستمداران و کتابفروشی ها در آمریکای شمالی و اروپا توزیع کرد در این زمان بود که لابی هولوکاست زنگ را به صدا درآورد و این کتاب را به رییس دادگاه ایالت بریتیش کلمبیا نیز ارسال نمود تا اینکه زاندل را تحت تعقیب قرار دهد بدین نحو نام زاندل مترادف با ضد هولوکاست شد و در نتیجه حدود دو هزار یهودی علیه وی در تورنتو به تظاهرات پرداختند و همگی خواستار تبعید وی شدند.

در سال 1981 دولت کانادا زاندل را از هرگونه امتیاز پستی و ارسال مرسولات پستی محروم کرد. وی برای رفع این مشکل درخواست استیناف کرد و مقداری از ممنوعیت وی لغو شد، ولی این تحریم انتشارات وی را با بحران عجیبی روبرو ساخت اما وی با استفاده از یک وب سایت آمریکایی مشکل را حل کرد.

به رغم تمام عقب نشینی ها، زاندل آموزش تجدیدنظر طلبی را به منظور تولید و فروش نشریات و به ویژه فیلمهای مهم در موضوعات آشویتس، کوره های آدم سوزی، اتاقهای گاز، خاطرات آنه فرانک(دختری 9 ساله که ادعا می شود در اردوگاه مرده است) و غیره افزایش داد.

در سال 1982 اعتبار پاسپورت آلمانی زاندل تمام شد و کنسولگری آلمان صدور یک پاسپورت جدید برای وی را نپذیرفت. یک وکیل کانادایی در آن کشور و یک وکیل آلمانی بنام یورگن ریگر نیز در آلمان بطور مجزایی گیر مسأله پاسپورت زاندل بودند .در طول این دوره یورگن ریگر توانست 200 صفحه از اسناد فوق سری دولت آلمان را مطالعه کند.

این اسناد برای اولین بار شواهد و قرائنی از وضعیت وابستگی آلمان به لابی یهود را نشان می داد. این کاغذها شامل برنامه هایی از خبرچینان و مأموران اطلاعاتی است که از قرار معلوم کنسولگری و سفارت آلمان در کانادا از آن به منظور کسب اطلاعاتی در خصوص آلمانها و کانادایی ها استفاده می کرده اند.

صهیونیزم اقدامات خود را متوقف نساخت و بارها زاندل، همسرش و حتی وکیلش را مورد حمله قرار داده و با بمبهای دستی خانه اش را به آتش کشید ودر نتیجه تمام این توطئه ها، وسیله ها و دشمنی ها، وی مجبور به ترک کانادا و مهاجرت به آمریکا شد.

در پی این ماجرا لابی یهود در آمریکا دست به کار شد و به دلیل مسائل مهاجرتی وی در آنجا دستگیر و به کانادا عودت داد و در ماه مارس سال جاری کانادا نیز او را برای محاکمه به آلمان فرستاد و به محض رسیدن به این کشور بر اساس قوانین ضد تجدید نظرطلبی هولوکاست دستگیر و تاکنون در بازداشت به سر می برد و امروز دادگاه حکم وی را صادر کرد و برای مدت 5 سال او را به پشت میله های زندان روانه کرد.