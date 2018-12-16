صادرات غیر نفتی ۲۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عسکری نسب با ارایه گزارشی از عملکرد هشت ماهه بنادر غرب هرمزگان در سال ۹۷ اظهار داشت: در این دوره زمانی، در مجموع پنج میلیون و ۸۳۴ هزار و ۶۵۰ تن کالای نفتی و غیر نفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۷۹۰ تن مربوط به کالاهای غیرنفتی و چهار میلیون و ۵۵۵ هزار و ۸۶۰ تن به فرآورده های نفتی اختصاص داشته است.

عسکری نسب اظهار کرد: طی دوره زمانی یاد شده، حجم ترانزیت کالاهای غیرنفتی (عمدتا خودرو) در بنادر غرب هرمزگان به ۱۸۶ هزار و ۲۱۹ تن رسید که نشانگر رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه ضمن اشاره به جابجایی ۷۹ هزار و ۲۸۰ دستگاه خودروی ترانزیتی طی هشت ماه گذشته، از رشد ۳۹ درصدی این بخش از فعالیت های بندری در سال جاری خبر داد.

این مقام مسئول همچنین میزان صادرات کالاهای غیرنفتی در این بندر را ۶۵۵ هزار و ۸۲۷ تن با ثبت رشد ۲۴ درصدی اعلام کرد و گفت: عمده این کالاها شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی بوده است.

عسکری نسب تصریح کرد: طی هشت ماه نخست سال ۹۷، بیش از ۵۱ هزار تن کالای غیر نفتی وارد بنادر غرب هرمزگان شد که رقم آن در همسنجی با سال پیش از آن، ۵۵ درصد کاهش داشته است.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه افزود: حجم صادرات محصولات کشاورزی، دامی و احشام به ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تن رسید که نشانگر رشد ۱۷ درصدی است.

این مقام مسئول تعداد شناورهای ورودی به بنادر غرب هرمزگان را هفت هزار و ۵۳۲ فروند اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۴۱۰ فروند شناور بالای هزار تن و هفت هزار و ۱۲۲ فروند زیر هزار تن ظرفیت بارگیری داشته اند.

عسکری نسب با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور گسترش فعالیت های بندری و کانتینری کردن روند تخلیه و بارگیری کالا در بنادر غرب هرمزگان گفت: با انجام طرح توسعه بندرلنگه در سال های اخیر و فراهم نمودن شرایط لازم و اعطای تخفیفات گمرکی و مشوق های ترانشیپی در این بندر، شاهد افزایش ۲۸ درصدی عملیات تخلیه و بارگیر کانتینر بودیم و حجم این گونه فعالیت ها از رقم ۳۰۰۰ هزار TEU کانتینر پر گذشت.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تعداد مسافران دریایی بنادر غرب استان هرمزگان گفت: از آغاز سال جاری تا ابتدای آذر ماه جاری، بیش از ۳۳۷ هزار و ۲۸۳ هزار مسافر و گردشگر از بنادر لنگه، آفتاب و چارک به مقصد جزیره کیش، ابوموسی و غیره جابجا شدند.

عسکری نسب اضافه کرد: همچنین در بخش جابجایی مسافران بین المللی، بنادر غرب هرمزگان توانست با ثبت رقم ترابری ۱۷ هزار و ۷۸۷ نفر مسافر، رشد ۶ درصدی را در کارنامه هشت ماهه خود ثبت کند.