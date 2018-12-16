سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در نشست خبری نمایشگاه صنعت حمل و نقل با بیان اینکه در این هفته قرارداد همکاری بخش خصوصی با سازمان بنادر به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به امضا می رسد، گفت: به طور کلی بخش خصوصی ۱۲ هزار میلیارد تومان در بنادر سرمایه گذاری کرده است و سیاست ما به استثنای زیربناها واگذاری احداث تمام روبناها به بخش خصوصی است.

وی افزود: این پروژه ها شامل سرمایه گذاری ۲۵۷ میلیارد تومانی احداث کارخانجات صنعتی در بندر شهید رجایی، احداث تعدادی کارخانه تولید کالا به ارزش ۶۵۷ میلیارد تومان در بندر امام خمینی (ره)، احداث پایانه صادراتی و کارگاه تعمیر کشتی به ارزش ۳۳۵ میلیارد تومان در بندر انزلی، احداث سردخانه در بندر بوشهر به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان و سرمایه گذاری ۹۰۰ میلیارد تومانی در بندر امیرآباد است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی یکی از مهمترین پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه بنادر را سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد تومانی احداث پایانه تمام مکانیزه صادرات مواد معدنی در بندر شهید رجایی عنوان کرد.

راستاد در خصوص موسسات رده بندی بین المللی اظهارداشت: بعد از برجام، سازمان بنادر و دریانوردی با موسسات بین المللی رده بندی کشتی ها تفاهم نامه به امضا رساند تا به ناوگان تحت پرچم ما گواهینامه ایمنی حمل و نقل دریایی داده شود اما پس از خروج آمریکا از برجام تعدادی از این موسسات رده بندی از ایران خارج شدند ولی در حال حاضر چند موسسه باقی مانده و در حال فعالیت هستند، ضمن اینکه دو موسسه رده بندی داخلی نیز در امر صدور گواهینامه به ناوگان دریایی فعال هستند. همچنین در بخش بیمه حمل و نقل دریایی نیز توانسته ایم پوشش بخشی از شرکت های بیمه خارجی را حتی با وجود خروج آمریکا از برجام ادامه دهیم و چند شرکت بیمه گر ایرانی را نیز در این زمینه توانمند کرده ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش ترانزیت از بنادر گفت: در هشت ماهه نخست امسال سه میلیون و ۶۶۷ هزار تن مواد نفتی و سه میلیون و ۶۶۰ هزار تن کالای غیرنفتی از بنادر ترانزیت شده است که فرآورده های نفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۳ درصد کاهش ترانزیت داشته اما ترانزیت کالاهای غیرنفتی در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۸ درصد رشد داشته است.

راستاد درباره تحریم ها گفت: هیچ کدام از بنادر ما تحریم نیستند بلکه لاینرهای بین المللی پس از خروج آمریکا از برجام دیگر به بندر شهید رجایی تردد ندارند.

وی درباره طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار گفت: فاز اول این طرح با هزینه ۴۰۳ میلیون دلار به پایان رسید که در نتیجه آن ۸.۵ میلیون تن برای این بندر ظرفیت ایجاد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: پیش بینی می شود در بندر چابهار تا پایان امسال دو میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری داشته باشیم که به معنی خالی بودن ظرفیت ۶.۵ میلیون تنی این بندر است. همچنین در افق ۱۵ ساله چابهار قرار است ظرفیت آن به ۷۷ میلیون تن برسد.