ایجاد بستر مناسبت برای ماندگاری مردم در روستاها وظیفه دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری پیش از ظهر دوشنبه به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان با حضور روستاهای «قلعه قباد» و «بیان» از توابع بخش مرکزی از نزدیک به بررسی مشکلات و مطالبات اهالی روستا پرداخت.

وی با اشاره به اینکه مشکل آب شرب این روستا در حال پیگیری و رفع است، گفت: ایجاد بستر مناسبت برای ماندگاری مردم به‌ویژه نسل جوان در روستاها از وظایف اصلی دولت است.

وی بابیان اینکه مهاجرت به شهرها علاوه بر ایجاد حاشیه‌نشینی در شهرها، مشکلات عدیده‌ای برای روستاییان ایجاد می‌کند، گفت: دولت تمام ‌توان‌ خود را برای عمران و آبادانی روستاها گذاشته و تاکنون در این راستا اقداماتی انجام‌شده است.

ناصری با اشاره به اینکه عمده مشکلات این روستا بهسازی، تامین آب شرب، روشنایی معابر و آسفالت معابر اصلی است، گفت: پروژه سالن ورزشی روستای قلعه قباد تا دهه فجر به اتمام رسیده و بهره‌برداری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری در راستای بررسی و پیگیری مشکلات روستاهای شهرستان به‌اتفاق مدیران شهرستان در ۵۷ روستا حاضر شده ایم، گفت: طی این مدت حدود ۱۸۰ مصوبه و تعهد کاری برای ادارات خدمات رسان همچون آب، برق، گاز، تلفن، بنیاد مسکن و راه ایجادشده است.

فرماندار نهاوند با اشاره به اینکه از این تعداد مصوبات تا به امروز ۹۰ مصوبه اجرایی شده است، گفت: از تعداد مصوبات باقیمانده ۵۷ تعهد در دست اقدام است و حدود ۴۰ تعهد نیازمند اعتبار عمرانی است که از اعتبارات سال جدید برای آن در نظرخواهیم گرفت.

وی تأکید کرد: در مجموع طی نیمه اول سال آینده ۱۰۰ درصد مصوبات روستاگردی‌هایی سال جاری اجرایی خواهد شد.