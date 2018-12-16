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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۶

معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

احداث۱۳بیمارستان دراستان از خدمات انقلاب درحوزه بهداشت ودرمان است

احداث۱۳بیمارستان دراستان از خدمات انقلاب درحوزه بهداشت ودرمان است

یاسوج- معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حوزه بهداشت و درمان خدمات چشمگیری در استان انجام شده و در این استان در آستانه چهل سالگی انقلاب ۱۳ بیمارستان احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز فیلی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: خدمات نظام پس از انقلاب به کهگیلویه و بویراحمد قابل مقایسه با پیش از انقلاب نیست.

وی بیان داشت: مراکز سلامت استان نیز از ۲۳ مرکز به ۸۷ مرکز افزایش یافته و قبل از انقلاب حتی یک خانه بهداشت نیز در استان وجود نداشت که اکنون ۳۶۵ خانه بهداشت در استان احداث شده است.

فیلی تصریح کرد: در حال حاضر دو هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مشغول تحصیل هستند در حالیکه قبل از انقلاب این امر وجود نداشت.

وی افزود: قبل از انقلاب تنها ۹۶ تخت بیمارستانی در استان وجود داشت که این تعداد بعد از انقلاب به یکهزار و ۱۵۰ تخت رسیده است.

فیلی تعداد پزشکان مشغول به طبابت در استان را پیش از انقلاب ۵۰ پزشک عنوان کرد و گفت: این تعداد پس از انقلاب به ۸۰۰ پزشک در مناطق مختلف استان افزایش یافته و شاخص برخورداری استان از آمبولانس نیز پیش از انقلاب هشت دستگاه بود که این تعداد پس از انقلاب به ۹۶ دستگاه آمبولانس رسیده است.

وی افزود: همچنین ایجاد ۳۹ پایگاه اورژانس، ۱۷۰ داروخانه، شش کلینیک دندانپزشکی، ۷۸ تخت ویژه و برخورداری از دو فروند بالگرد از دیگر خدمات انجام شده در حوزه درمان پس از انقلاب است.

کد مطلب 4486742

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