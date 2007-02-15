شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم رئیس جمهور چنین آمده است:

جناب آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

نظر به مراتب تدین و تعهد، حسن سوابق و تجارب ارزنده اجرایی و به استناد ماده 17 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب می کنم.

انتظار دارد همه مساعی خود را جهت تسهیل و توسعه ارتباطات مردمی، انتقال نظرات مردم نهادها و سازمان ها و پیگیری دستورات تا تحقق آنها و تنظیم مناسب برنامه های کاری دفتر و رئیس جمهور و پاسخگویی سریع و نظارت بر امور جاری دفتر مصروف کنید.

امیدوارم با توکل به خداوند متعال و همکاری همه مدیران، کارمندان دفتر، نهاد، سازمان ها و وزارتخانه ها در تحقق اهداف چهارگانه دولت اسلامی، عدالت گستری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی کشور موفق باشید.

گفتنی است؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی، استانداری هرمزگان و مشاور و مدیر کل دفتر دکتر احمدی‌ نژاد در دوران شهردای تهران را در کارنامه خود دارد.

پیش از این غلامحسین الهام رئیس دفتر رئیس جمهور بود که سه شنبه با رای اعتماد مجلس، وزیر دادگستری شد.