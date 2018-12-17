مرفاوی: جدایی نیومایر و گرو اتفاق خوبی برای استقلال بود

عبدالصمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استقلال در نیم فصل نخست بالا و پایین زیادی داشت و هرگز در طول ۱۵ بازی شرایطش ثابت نبود. این همه فراز و نشیب برای تیمی که مدعی قهرمانی است به هیچ وجه خوب نیست.

سرمربی پیشین آبی پوشان بیان داشت: استقلال پیش فصل خوبی نداشت و با آن پیش فصل می شد تشخیص داد که در نیم فصل نخست شرایط ایده آلی نخواهد داشت. غیبت طولانی شفر در تهران، دیر آغاز شدن تمرینات و اتفاقات دیگری که نقل و انتقالات نامناسب ابتدای فصل این تیم را تکمیل کرد، از جمله عواملی بود که در شرایط نه چندان مناسب نیم فصل نخست استقلال نقش داشت.

وی افزود: به اعتقاد من تغییرات مدیریتی هم مزید بر علت شد تا ثبات در این باشگاه به حداقل خود برسد و تغییر سیاست های مدیریتی هم به این تیم لطمه زد.

مرفاوی خاطرنشان ساخت: بارزترین ویژگی آبی پوشان در این فصل استحکام خوبی بود که در خط دفاعی داشتند. تنها ۶ گل خورده در ۱۵ بازی نشان از قدرت این تیم در فاز دفاعی است.

مرفاوی در ادامه بیان داشت: شفر و مدیران استقلال باید به این نکته دقت کنند که در نیم فصل دوم دیگر جایی برای آزمون و خطا ندارند. به خصوص که تعطیلاتی ۵۰ روزه هم انتظار لیگ را می کشد و در این فرصت باید نقاط ضعف تیم ترمیم شود.

سرمربی پیشین آبی پوشان در خصوص نقاط ضعف این تیم بیان داشت: استقلالی ها ابتدا در خلق موقعیت و سپس در استفاده از موقعیت های معدودی که داشتند ضعیف عمل کردند. اگر آنها در این ۲ بازی آخر به سپیدرود و صنعت نفت ۸ گل نمی زدند، آمار گلزنی چیزی در حد فاجعه می شد.

وی در خصوص جدایی گرو و نیومایر از جمع آبی پوشان تصریح کرد: شاید این دو بازیکن قبل از پیوستن به استقلال خوب بودند، اما عملکردشان در استقلال آنقدر ضعیف بود که حتی خود شفر هم نتوانست از آنها دفاع کند. جدایی این دو بازیکن را به فال نیک گرفته و امیدوارم بازیکنان شایسته تری جانشین آنها شوند.