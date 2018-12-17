نشست «بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا پایان قاجار»

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین‌المللی «ایران در گذار» با هدف بررسی تحولات ایران از آستانه مشروطیت تا پایان قاجار با همکاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران، موسسه فرانسوی مطالعات آناتولی IFEA و مؤسسه نگارستان اندیشه در روزهای ۲۶ و ۲۷ آذرماه در تالار عباس اقبال آشتیانی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکاه تهران برگزار می‌شود.

این کنفرانس بین‌المللی با همراهی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اداره کل فرهنگی و اجتماعیِ معاونت فرهنگی دانشگاه تهران و کانون مطالعات بین‌رشته‌ای فرهنگی برگزار می‌شود.

چهار نشست تخصصی و میزگرد در این نشست برگزار می شود که نشست اول، با موضوع «اندیشه و سیاست»؛ «آزادی و قانون در آثار عبدالرسول مدنی کاشانی»، «مشروعیت دینی و اثبات تاریخی مشورت و مجلس به روایت ثقه ‌الاسلام تبریزی»، «مدرس شکست خورد اما مدرسیسم پیروز شد: نخستین دیدگاه‌های سوسیالیستی در نزد عالمان مسلمان قاجار (۱۳۲۴-۱۳۳۳ ق)» و «تشکیل مجلس عالی: سازوکار تصمیم­‌گیری دربارۀ مسائل مهم کشور در دوره فترت مجلس (۱۲۸۵- ۱۲۹۹)» با مدیریت «حسن حضرتی» گروه تاریخ دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در نشست دوم «مفاهیم اجتماعی»، با موضوعات «از امید تا ناامیدی: دگرگونی دیدگاه توده‌ مردم درباره مشروطیت در ایران»، «تاجر ایرانی درگذار از سنت به مدرن ازدوره پیشامشروطه تاپایان قاجار»، «تبارشناسی مفهوم عدالت در ایران از طریق تغییرات سوژه انسانی در دوران مشروطه»، «انجمن سعادت استانبول؛ تلاشی در مسیر سنت و یا تجدد؟» و «مناقشه برسر تعریف مفهوم آزادی در میان تضاد گفتمانی سنت و مدرنیته؛ مطالعه موردی: تحلیل روزنامه اقیانوس» با مدیریت پنل توسط علیرضا ملائی توانی برگزار می‌شود.

او با بیان این‌که سومین نشست با موضوع «نگاه به ایران از بیرون» در دومین روز از این همایش بین‌المللی (سه‌شنبه ۲۷ آذر) به مدیریت «دنی هرمان» - رئیس انجمن ایران‌شناسی فرانسه – برگزار می‌شود، افزود: در این نشست نیز موضوعات «اطلاعات فرانسوی از جنبش مشروطه در تبریز پس از بسته شدن مجلس اول (ژوئیه ۱۹۰۸)»، «همدلی سیاسی و مرزبندی هویتی: رویکرد نخبگان مسلمان قفقاز به ایران ۱۹۰۸-۱۹۱۸»، «مدرنیزاسیون نظامی ایران در عصر قاجار: نگاهی به خاطرات ژنرال ولادیمیر کوزوفسکی»، «از ارومیه تا استانبول و تفلیس: زندگی، زمانه و کارنامه نویسندگی مجدالسلطنه افشار» و «سهم فرنگیان در گذار ایران به تجدد: گوستاو دمُرنی و اقدامات وی در ایران» مورد بررسی قرار می‌گیرند.

چهارمین نشست این همایش با عنوان «فرهنگ و هنر» با مدیریت پنل«دنی هرمان» است که در آن مقاله‌های «گفتگوی فرهنگی دو همسایه مسلمان در عصر تجددگرایی و نوسازی: نگاهی به جایگاه نمایشنامه و تئآتر نوگرای عثمانی در ایران»، «مدرنیته و مطبوعات ایران در پایان عصر قاجار: شیوه نوین نوشتن و تفکر در روزنامه شفق سرخ»، «کاربست انگاره‌های قرآنی در نوسازی فرهنگی و تحول اندیشه دینیِ عصر مشروطه» و «اثر ترجمه روزنامه‌های هندی در ایران قاجار؛ مطالعه موردی: ترجمه‌های سیدحسین شیرازی (مترجم هندی)» ارائه می‌شوند.

میزگرد پایانی این همایش نیز عصر روز دوم همایش با عنوان «مشروطه: کامیابی یا ناکامی» توسط داریوش رحمانیان، دنی هرمان، ناصر تکمیل همایون و منصوره اتحادیه برگزار می‌شود.