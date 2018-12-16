به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل نیوز آسیا، کره‌ شمالی امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ ای تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را محکوم کرد.

کره شمالی با محکوم کردن اقدام آمریکا در تشدید تحریم ها و اِعمال فشارهای مضاعف آمریکا علیه این کشور تهدید کرد که منتفی شدن خلع سلاح هسته‌ ای در شبه‌جزیره کره محتمل است.

دولت کره شمالی در بیانیه مذکور در این خصوص اضافه کرد: اقدامات اخیر آمریکا علیه پیونگ یانگ ممکن است به بازگشت «تبادل آتش» منتهی شده و بر این اساس خلع سلاح اتمی این کشور برای همیشه تعطیل شود.

این درحالیست که دولت آمریکا اخیراً تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرده و همچنین ترامپ رئیس جمهوری این کشور تأکید کرد که برای ادامه مذاکره با کره شمالی هیچ عجله ای ندارد.