  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

پیونگ‌یانگ به واشنگتن هشدار داد؛

کره‌شمالی ممکن‌ است خلع‌سلاح اتمی را برای همیشه لغو کند

کره‌شمالی ممکن‌ است خلع‌سلاح اتمی را برای همیشه لغو کند

کره شمالی تهدید کرد که تحریم‌های آمریکا ممکن‌ است خلع‌سلاح اتمیِ این کشور را برای همیشه لغو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چنل نیوز آسیا، کره‌ شمالی امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ ای تحریم‌های آمریکا علیه این کشور را محکوم کرد.

کره شمالی با محکوم کردن اقدام آمریکا در تشدید تحریم ها و اِعمال فشارهای مضاعف آمریکا علیه این کشور تهدید کرد که منتفی شدن خلع سلاح هسته‌ ای در شبه‌جزیره کره محتمل است.

دولت کره شمالی در بیانیه مذکور در این خصوص اضافه کرد: اقدامات اخیر آمریکا علیه پیونگ یانگ ممکن است به بازگشت «تبادل آتش» منتهی شده و بر این اساس خلع سلاح اتمی این کشور برای همیشه تعطیل شود.

این درحالیست که دولت آمریکا اخیراً تحریم های جدیدی را علیه کره شمالی وضع کرده و همچنین ترامپ رئیس جمهوری این کشور تأکید کرد که برای ادامه مذاکره با کره شمالی هیچ عجله ای ندارد.

کد مطلب 4486815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها