به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خضری ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: هر ساله حجم زیادی از افراد از حمل و نقل عمومی استفاده میکنند به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون نفر مسافر جابه جا شدند و امسال در طول هشت ماه، هشت هزار و ۵۰۰ نفر از طریق حمل و نقل عمومی نقل مکان کردند که این نشان از اهمیت استفاده از حمل و نقل عمومی را میدهد.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزی مناسب در حوزه حمل و نقل مسافر و کالا امسال از اهمیت بالایی برخوردار است، اضافه کرد: هم اکنون پنج هزار ناوگان اتوبوسی، مینیبوسی و تاکسی بین شهری وجود دارد که ناچار به تردد در شهر هستند و در نتیجه باعث افزایش ترافیک شهری میشوند.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان با بیان اینکه اکنون شاهد دوران طلایی حملونقل در استان به خصوص شهر اصفهان هستیم، ادامه داد: ۴۹ هزار راننده فعال در حوزه حملونقل کالا و ۹ هزار و ۵۰۰ راننده در حوزه حملونقل مسافر دارای کارت هوشمند صادر شده توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان هستند.
وی ازنوسازی ناوگان مسافربری خبر داد و گفت: در اصفهان پایانههای کاوه، صفه، جی و زایندهرود وجود دارد که ۲۵۰ سرویس در روز را در پایانه کاوه شاهد هستیم که نشان از حجم بالای تردد وسایل نقلیه دارد.
اکثر حوادث رانندگی در ۴۰ کیلومتری شهرها اتفاق می افتد
وی ادامه داد: در حال حاضر حجم زیادی از حمل و نقل کالا در ترمینال امیرکبیر انجام می شود و قصد داریم طی دو سال آینده با انتقال این پایانه به زرین شهر و بخشی نیز به آزادگان از حجم ترافیک این بخش بکاهیم.
خضری با اشاره به اینکه اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اصفهان گفت: اصفهان بعد از تهران دومین شهری است که با مشارکت شهرداری مرکز معاینه فنی تاسیس کرده است که به غیر از این مرکز، ۹ مرکز معاینه فنی نیز در شهر وجود دارد.
وی افزود: در استان اصفهان ۴۵ مجتمع فرهنگی رفاهی وجود دارد و ۲۷ مجتمع نیز در دست ساخت است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اصفهان با اعلام اینکه اکثر حوادث رانندگی در ۳۰ یا ۴۰کیلومتری شهرها اتفاق میافتد و لزوم ایجاد چنین مجتمعهای رفاهی احساس میشود، ادامه داد: امسال نسبت به سال گذشته تصادفات جاده ای ۱۸ درصد افزایش یافته است.
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