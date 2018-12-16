نمایشگاه هفته پژوهش در قزوین گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در مراسمی با حضور ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، رسولی شربیانی رئیس دانشگاه پیام نور قزوین، یوسف گرجی رئیس پارک علم و فنآوری و جمعی از مدیریان دستگاههای اجرایی نمایشگاه تخصصی پژوهش در سالن ورزشی شهید رجایی دانشگاه پیام نور قزوین گشایش یافت.

در این نمایشگاه دانشگاهها، ادارات، شرکتها، صنعتگران، دانشجویان، محققان، پژوهشگران، دانش آموزان و علاقمندان به پژوهش، دستاوردهای تحقیقاتی، مقالات علمی، پژوهشی، تحقیقاتی. ابتکار و اختراعات خود در بخشهای مختلف را در معرض دید عموم قرار داده اند.

آخرین پژوهش ها، تحقیقات در عرصه های مختلف، پایان نامه های دانشگاهی، چنیدن اختراع و ابتکار، از جمله خودروی تفریحی، ورزشی، نطام، جک عنکبوتی، میکروسکوپ های دانش آموزی و موبایلی، چراغ های هوشمند، دستکش و باتوم الکتریکی، سیستم پردازش سیگنال، سامانه تصویر برداری ریکس ری، میکرو چیپ درمان آب سیاه چشم، طرح جوان سازی درختان کهنسال بادام، انواع پره های همزن، توربو شارژر، آشکارساز هوشمند ایکس، کود و کمپوست غنی سازی شده، ادامس سلامت فواید، فیزیوتراپ دست، ربات زیردریایی و ربات پرنده، ‌تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی، راکت بازرسی، پروژکتورهای ال ای دی و سامانه خط نشان لیزری از جمله دستواردهای تحقیقاتی است که در نمایشگاه در معرض دید قرار گرفته است.

در این نمایشگاه ۳۹ غرفه از دانشگاهها و ادارات و شرکتهای تولیدی و ۱۵ غرفه ویژه صنایع پیش بینی شده است.

همچنین ۴ غرفه ویژه نشست های تخصصی است که در آنها ۲۸ کارگاه علمی و تخصصی برکزار می شود و یک غرفه نیز به نشست دانشگاهیان با صنعتگران اختصاص داده شده است.

برگزاری ۴ نشست علمی با محور دانشگاه بین المللی امام خمینی، آزاد اسلامی، پیام نور و علوم پزشکی از دیگر برنامه های جنبی است.

این نمایشگاه تا روز چهارشنبه در سالن ورزشی دانشگاه پیام نور واقع در شهرک مینودر برپاست و علاقمنئدان می توانند از ساعت ۸ صبح تا ۴ عصر از آن دیدن کنند.