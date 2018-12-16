رهنمودهای سفر رهبری به قزوین؛ مسیر فراروی مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین با صدور پیامی ۲۵ آذر سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان را گرامی داشت.

در پیام استاندارآمده است: ۲۵ آذر ماه؛ سالروز سفر پر خیر و برکت رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) به استان قزوین یک روز خاطره انگیز، اثرگذار و ماندگار در حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دیار دار المومنین قزوین در دوران بعد از انقلاب اسلامی می باشد که برگ زرینی از دفتر تاریخ پر از افتخار مردم این استان را به خود اختصاص داده است.

این سفر معنوی و به یادماندنی آثار فرهنگی و مادی فراوانی را برای استان قزوین در پی داشت که اجرا و بهره برداری از۳۶۴ پروژه در سرفصل ها و محورهای مختلف با اعتباری بالغ بر ۲۰۹۵ میلیارد ریال از جمله برکات و ثمرات شیرین سفر معظم له به استان قزوین بود که به طور کامل اجرایی و محقق شد.

ضمن گرامی داشت این مناسبت تاریخی و فرهنگی امید است آموزه ها و رهنمودها ی معظم له در این سفر همچون گذشته بتواند چراغ راهی فراروی مسئولان و گروه های مختلف در تدوین اسناد توسعه، سیاست های کلان و برنامه های اجرایی برای استان سرفراز قزوین در محورهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و علمی باشد و به عنوان میراث معنوی و پشتوانه فرهنگی استان پاس داشته شود