ساخت مخزن ۵۰ مترمکعبی در «لالندر» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد، رضا مظفری اظهار داشت: با توجه به مشکلات کم آبی همچنین خشکسالی‌های اخیر که این روستا را تحت تاثیر خود قرار داده و مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، نسبت به ساخت مخزن ۵۰ متر مکعبی ذخیره آب اقدام شد.

وی خاطرنشان کرد: با اتمام این پروژه مشترکین کمتر با قطعی آب روبه‌رو بوده و از نعمت آب شرب پایدار بهرمند می‌شوند.

مظفری افزود: برای ساخت این مخزن یک میلیارد و یکصد میلیون ریال هزینه می شود و این پروژه در مجموع ۴۸ نفر در قالب ۲۴ خانوار را زیر پوشش قرار می‌دهد.