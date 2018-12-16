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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۵۴

مدیر آبفار تفت:

ساخت مخزن ۵۰ مترمکعبی در «لالندر» آغاز شد

ساخت مخزن ۵۰ مترمکعبی در «لالندر» آغاز شد

یزد ـ مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت از آغاز عملیات ساخت مخزن ۵۰ متر مکعبی روستای لالندر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد، رضا مظفری اظهار داشت: با توجه به مشکلات کم آبی همچنین خشکسالی‌های اخیر که این روستا را تحت تاثیر خود قرار داده و مردم را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، نسبت به ساخت مخزن ۵۰ متر مکعبی ذخیره آب اقدام شد.

وی خاطرنشان کرد: با اتمام این پروژه مشترکین کمتر با قطعی آب روبه‌رو بوده و از نعمت آب شرب پایدار بهرمند می‌شوند.

مظفری افزود: برای ساخت این مخزن یک میلیارد و یکصد میلیون ریال هزینه می شود و این پروژه در مجموع ۴۸ نفر در قالب ۲۴ خانوار را زیر پوشش قرار می‌دهد.

کد مطلب 4486898

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