كرمان از امروز ميزبان جشنواره تئاتر منطقه 5 است

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" آثار برگزيده اين جشنواره منطقه اي به بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر راه مي يابند .

گفتني است ، جشنواره استاني كرمان نيز از 2 تا 5 دي ماه در شهرستان " سيرجان " اين استان برگزار خواهد شد . نمايش هاي برگزيده اين جشنواره به جشنواره منطقه 6 كه 7 دي ماه سال جاري در استان فارس، شهرستان شيراز برگزار مي شود ، راه مي يابد.

ازديگر جشنواره هاي منطقه اي تئاتر كه قرار است اول دي ماه در خراسان برگزار شود ، جشنواره منطقه 4 است . لازم به توضيح است امسال جشنواره تئاتر مناطق در 6 منطقه برگزار خواهد شد .

استان هرمزگان نيز از امروز 25 آذر تا 27 آذر ميزبان جشنواره تئاتر استاني است . همچنين جشنواره تئاتر استاني يزد از 28 آذر ماه جاري تا اول دي ماه در شهرستان يزد برگزار مي شود . اصفهان نيز ازاول تا پنجم دي ماه جاري به استقبال جشنواره تئاتر استاني مي رود.





