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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۱۱

كرمان از امروز ميزبان جشنواره تئاتر منطقه 5 است

جشنواره تئاتر منطقه 5 از امروز ( بيست و پنج آذر ماه ) در شهرستان كرمان آغاز مي شود و تا بيست و هفتم همين ماه ادامه خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" آثار برگزيده اين جشنواره منطقه اي به بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر  فجر راه مي يابند .
گفتني است ،  جشنواره استاني كرمان نيز از 2 تا 5 دي ماه در شهرستان " سيرجان " اين استان برگزار خواهد شد . نمايش هاي برگزيده اين جشنواره به  جشنواره منطقه 6 كه 7 دي ماه سال جاري در استان فارس، شهرستان شيراز برگزار مي شود ، راه مي يابد.
ازديگر جشنواره هاي  منطقه اي تئاتر كه قرار است اول دي ماه در خراسان برگزار شود ،  جشنواره منطقه 4 است . لازم به توضيح است امسال جشنواره تئاتر مناطق در 6 منطقه برگزار خواهد شد .
استان هرمزگان نيز از امروز 25 آذر تا 27 آذر ميزبان جشنواره تئاتر استاني است . همچنين جشنواره تئاتر استاني يزد از 28 آذر ماه جاري تا اول دي ماه در شهرستان يزد برگزار مي شود . اصفهان نيز ازاول  تا پنجم  دي ماه جاري به استقبال جشنواره تئاتر استاني مي رود.



 

کد مطلب 44869

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