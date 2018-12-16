کشف ۵۴۵ کیلو تریاک از دو قاچاقچی در نی ریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد علی گودرزی در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه شبانه روزی با باند های بزرگ مواد مخدر و در پی اطلاع رسیده مبنی بر اینکه شخصی قصد انتقال یک محموله مواد مخدر از استان های شرقی به «نی ریز» را دارد؛ موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از رصد اطلاعاتی در محور مواصلاتی خودرو پژو پارس حامل مواد مخدر را شناسایی و پس از طی مسافتی تعقیب و گریز در یک عملیات ضربتی آن را متوقف کردند.

سردار گودرزی تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو، ۵۴۵ کیلوگرم تریاک کشف و در همین راستا ۲ قاچاقچی را دستگیر و تحویل مراجع قضائی دادند.

فرمانده انتظامی استان فارس بیان کرد: شناسایی و دستگیری قاچاقچیان باندهای بزرگ مواد مخدر در دستور کار پلیس فارس قرار دارد و نیروی انتظامی با تمام توان مسیر را برای سوداگران مرگ ناامن می کند.



