قرعه کشی از نوع مهمان نوازی / دو طلا سهم ایران دو طلا سهم کره

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از رقابتهای تکواندو بین المللی جام فجرکه از روز گذشته در سالن شهید افراسیابی جریان دارد 57 تکواندوکار از 19 تیم داخلی و خارجی به میدان رفتند. عدم حضور چهره های ملی پوش در این دوره باعث شد تا جوانان بیشتری فرصت عرض اندام پیدا کنند و این جوانان نیز از این فرصت بهترین بهره را بردند و توانایی خود را به رخ حریفان کشیدند. حضور تیم هایی از کره جنوبی ، چین ، اردن و فیلیپین باعث شد تا جوانان با آتیه کشورمان تجربیات فراوانی از این میدان رسمی که از سطح فنی قابل قبولی برخوردار بود را کسب کنند.

ولی اردن که هر ساله تیم هایی از ایران در مسابقات آنها شرکت می کنند تیمی نصف و نیمه و ناشناس را که نشانی از تکواندو خوب اردن را ندارد به تهران اعزام کرده اند.

اما یک نکته باعث شد تا تکواندوکاران 5 تیم داخلی نتوانند به مراحل بالاتر صعود کنند. انتخاب یک روش نادرست در قرعه کشی، دو سالی است که تکواندوکاران داخلی را قبل از مبارزه با حریفان خارجی در یک سوی جدول مقابل هم قرار می دهد تا تنها یکی ، دو تا از نمایندگان داخلی به دیدار رقبای خارجی بروند.

این روش از آنجا اعمال می شود که همه مدالها در ایران نماند و کشورهای دیگر هم با بردن سهمی از مدالها سال آینده نیز انگیزه سفر به تهران را داشته باشند. اگر چنین است چرا 5 تیم شرکت داده می شود؟ قبل از مسابقات ، یک دیدار انتخابی برگزار و تنها دو تیم را برای حضور در مسابقات انتخاب کنیم.

البته این نوع مهمان نوازی فقط در ایران انجام می شود. اگر قرار است قرعه کشی صورت گیرد دیگر چرا تیم های داخلی جدا و تیم های خارجی جدا قرعه کشی می شوند؟ در کجای دنیا و در کدام تورنمنت رسمی ثبت شده در فدراسیون جهانی برای یکدوره مسابقه دو سری قرعه کشی می شود؟

همین مسئله باعث شد تا در اولین روز این مسابقات نمایندگان کره جنوبی خیلی راحت به فینال راه پیدا کنند و تکواندوکاران داخلی پس از چند مبارزه سنگین و با بدنی خسته و آسیب دیده به دیدار حریفان خود در فینال بروند البته تکواندوکاران شایسته داخلی به خوبی در بازیهای نهایی مقابل رقبای کره ای ایستاده و صاحب مدال طلا شوند.

اما نتایج کامل اولین روز :

فینال کره ای وزن دوم

در وزن دوم یا همان 58- کیلوگرم 16 تکواندو کار حضور داشتند که درنهایت شاهد یک فینال کره ای بودیم. در این وزن از یک سوی جدول سعید امیری، رضا نادریان و داود عبدالرضایی با هم مبارزه کردند و نادریان (آینده سازان)توانست از این جمع سه نفره به مرحله یک چهارم برسد.

وی در این مرحله " زنگ سو" از چین را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. نادریان در این مرحله به "لیم یول کونگ" از کره ب باخت و به نشان برنز قناعت کرد. همین کره ای در بازی پایانی "لیم جی کوانگ"دیگر هموطن خود را شکست داد و طلا گرفت. "کوانگ" نقره کسب کرد و "زو یی " از چین الف در کنار نادریان به مدال برنز دست یافت.

ایلخانی ستاره روز نخست

یک نوجوان با آتیه و آینده دار به شایستگی مدال طلای وزن چهارم (67- کیلو گرم) را به گردن آویخت. بهزاد ایلخانی از تیم آینده سازان در این وزن که 17 نفر حضور داشتند پس از شکست بهروز خداداد و احمد رهنما در مرحله سوم مقابل "لین زنگ" از چین صاحب پیروزی شد. وی در دو بازی نیمه نهایی و نهایی " سانگ هیون " و سوون ییل" هر دو نماینده کره را با قدرت شکست داد و با شایستگی به مدال طلا دست یافت. در این وزن "سون ییل " ، " سانگ هیون" و "مانوئل ریوارو" از فیلیپین به ترتیب مدالهای نقره و برنز را کسب کردند.

درخشش یک طلا بر سینه مرد مسی

سلمان خواجه حسنی تکواندوکار بومی مس کرمان در وزن ششم(78- کیلو گرم) صاحب مدال طلا شد. در این وزن 14 تکواندو کار شرکت داشتند که خواجه حسنی پس از پیروزی برابر پیام قربانی و ایرج محمودی ، در دور سوم عمران یرمان از ارمنستان را نیز شکست داد و به نیمه نهایی رسید.

این تکواندوکارمس کرمان با دو پیروزی شیرین و خوب برابر " جیم لی " و "سی وان کوام" هر دو از کره صاحب یک مدال زرین شد. "کوام " از کره الف نقره گرفت . "جیم لی " از کره ب درکنار رضا نظری از تیم ملی جوانان صاحب مدال برنز مشترک شد. در مرحله نیم نهایی این وزن نظری یک مبارزه عالی را برابر حریف کره ای خود انجام داد که تنها به دلیل اخطار بیشتر بازنده شد.

طلای سنگین وزن به کره رفت

در وزن هشتم یا همان 84+ کیلوگرم در غیاب نامدارانی چون افشار ، نوایی ، رستمی و .. جوانان با آتیه داخلی راهی به فینال پیدا نکردند. در این وزن علی مومنه نوجوان آینده دار تیم آینده سازان برابر صالح نوروزی یک پیروزی خوب را کسب کرد ولی به اکبر صانعی باخت تا نماینده مس کرمان به نیمه نهایی برسد.

صانعی دراین مرحله به " کیم هوان" از کره ب که با استراحت و بدون مبارزه به این مرحله رسیده بود باخت و برنز گرفت. همین کره ای در بازی پایانی " پارک جائه یونگ " دیگر هموطن حود را شکست دادو طلا گرفت. پارک به مدال نقره اکتفا کرد و محسن چگینی از کویرتایر به نشان برنز مشترک دست یافت.

این مبارزات امروز با انجام دیدارهای اوزان زوج 54- ، 62- ، 72- و 84- کیلوگرم به اتمام خواهد رسید.

در حاشیه :

* مراسم افتتاحیه مسابقات جام فجر ساعت 17 روز پنجشنبه برگزار شد که شبیه به همان مراسمی بود که در جام باشگاه های آسیا اجرا شد.

* از شخصیتهای حاضر در مراسم افتتاحیه می توان به دکتر مالکی دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر و جانشین رئیس جمهور ، مختارکلانتری رئیس سابق فدرایسیون ، سفیرکره جنوبی ، "دائه سوک لی " رئیس اتحادیه تکواندو آسیا و چند تن از مدیران سازمان تربیت بدنی چون رضا رشیدی نام برد.

* محمد اسماعیل آذرپاد که به پدر تکواندو ایران مشهور است با وجود سن بالا یکی از سخت ترین فرم های تکواندو را در مراسم افتتاحیه اجرا کرد که مورد توجه حاضرین در سالن قرار گرفت.

* گروه نمایش کره در این مراسم نیز برنامه اجرا کرد ولی این گروه که گویا خیلی خسته شده اند در این نمایش چند اشتباه فاحش داشتند.

* برنامه توزیع مدالها و اینکه چه نفراتی باید در این مراسم شرکت داشته باشند توسط "کی سکو لی " دیبر کل اتحادیه آسیا و ناظر فدراسیون جهانی ریخته شد.

* درحالیکه مسابقات روزپایانی مراحل پایانی خود را سپری می کرد خبر رسید که تیم غنا وارد شده و قصد دارد در این مسابقات شرکت کنند که به دلیل دیر رسیدن اجازه این کار به آنها داده نشد.

* کمیته جدول مسابقات همکاری خوبی با نماینده رسانه ها داشت. شاهوردیان ،مظلومی و بابایی زحمات زیادی را متحمل شدند.

* استقبال تماشاگران از این مسابقات خوب بود و می توان گفت سالن شهید افراسیابی تقریبا پر بود.