نامهربانی علیه استان اصفهان در میان مسئولان کشوری دیده می شود

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در ارتباط با دیدار نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با امام جمعه اصفهان اظهار داشت: آیت الله طباطبایی نژاد در دیدار امروز از استعفای نمایندگان بسیار حمایت کردند و در عین حال به رئیس مجلس به دلیل عدم واکنش درست و حمایت از نمایندگان اعتراض داشتند و معتقد بودند لاریجانی باید نسبت به استعفای نمایندگان موضع گیری می کرد.

وی ادامه داد: همان گونه که رهبر معظم انقلاب بارها بیان کرده اند، وظیفه مسئولین خدمت به مردم است و اگر ما دراین جایگاهی که قرار داریم نتوانیم به مردم خدمت کنیم ضرورتی به باقی ماندن در این جایگاه نیست.

دولت ستاد احیای زاینده رود را تشکیل دهد

نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما تا انتها روی این استعفا مصر خواهیم بود مگر اینکه دولت تغیر رویه داده و همانند کاری که برای دریاچه ارومیه انجام داد را با ایجاد ستاد احیای زاینده رود برای مردم اصفهان نیز انجام دهد.

وی افزود: دولت باید تامین آب شرب مردم اصفهان را پذیرا باشد و اعتبارات لازم در این خصوص را در نظر گرفته و برای تامین آب برای کشاورزان به شکل جدی وارد عمل شود.

استان اصفهان مظلوم و محروم واقع شده است

حاجی دلیگانی با بیان اینکه استان اصفهان مظلوم و محروم واقع شده است، اظهار داشت: مردم ایران همگی اصفهان را دوست دارند و مردم استان اصفهان هم حس متقابل به مردم دیگراستانها دارند اما در میان مسئولان دستگاه های اداری کشور نامهربانی علیه استان اصفهان دیده می شود.

نگاه های اصفهان ستیزی بین نهادهای کشوری به شکل چشمگیری وجود دارد

وی با بیان اینکه استان اصفهان به اندازه ۱۴ استان مالیات برای کشور تامین می کند اما از جهت برخورداری از اعتبارات دولتی در ردیف های نا مناسب قرار دارد ، گفت: نگاه های اصفهان ستیزی بین نهادهای کشوری به شکل چشمگیری وجود دارد و این نگاه به صدا و سیما نیز نفوذ کرده است و به همین دلیل در کمال تعجب خبر استعفای نمایندگان استان اصفهان در رسانه های ملی انتشار پیدا نکرد.