نام حجازی در فوتبال بنگلادش زنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، روزنامه های معتبر بنگلادشی پس از حضور این مربی آرژانتینی در تیم آباهانی به اختصار از مربیان خارجی که تجربه حضور در فوتبال این کشور را دارند یاد کرده اند که ناصر حجازی از جمله آنهاست.

کروسیانی برای هرچه آماده تر شدن این تیم جهت حضور در اولین دوره لیگ حرفه ای بنگلادش که 2 مارس – 11 اسفند آغاز می شود سه بازیکن آرژانتینی نیز به همراه خود آورده است.

کروسیانی پیش از این رهبری تیم ملی بنگلادش را بر عهده داشت اما دسامبر – آذر سال 2005 پس از حمله به داور هندی بازی تیمش مقابل پاکستان، در مرحله اول مقدماتی جام ملت های آسیا محروم شد.

این مربی 43 ساله که بنگلادش را به مقام نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی SAFF رسانده بود پس از بازگشتش به خبرنگاران گفت :" آباهانی در این فصل با ساختن تیمی قدرتمند و استخدام من نتایج بسیار خوبی خواهد گرفت. من این تیم را به هدفش خواهم رساند و تمام تمرکزم معطوف قهرمانی خواهد بود."

بنابر آمار روزنامه بنگلادشی دیلی استار کروسیانی پس از ناصر حجازی از ایران (محمدان)، مان یانگ کانگ از کره (موکتیجودا و محمدان) ، سمیر شاکر از عراق (آباهانی و محمدان) و جورج کتان از اتریش (موکتیجودا) ششمین مربی خارجی است که هم رهبری تیم ملی و هم رهبری یک تیم باشگاهی را در بنگلادش بر عهده داشته است.