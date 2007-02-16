امروز در تاریخ

انتخاب آیت الله مشکینی به ریاست مجلس خبرگان :

در چنین روزی در سال1379 ه ش آیت الله علی مشکینی مجددا به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد . اعضای مجلس خبرگان رهبری از سوی مردم انتخاب می شوند و بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه رسیدگی و نظارت بر وظایف و اختیارات رهبری نظام را به عهده دارند .



عملیات والفجر 5 :



در چنین روزی در سال 1362 هجری شمسی عملیات والفجر 5 به همت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آغاز شد . این عملیات با رمز یا زهرا(س) درمنطقه عملیاتی دهلران - چیلات در منطقه عمومی ایلام انجام گرفت . در این عملیات شمار زیادی از افراد دشمن بعثی کشته و زخمی شدند .





ورود هنگ یرموک به فلسطین :

در چنین روزی در سال 1948 میلادی هنگ یکم الیرموک ارتش رهائی بخش به فرماندهی سرهنگ دوم سوری “ محمد الصفا ” به فلسطین وارد شد .



اجرای حق وتو :



درچنین روزی در سال 1946 میلادی نماینده شوروی سابق درسازمان ملل متحد برای نخستین بار د رتاریخ از حق وتو استفاده کرد . بر اساس ماده 23 منشور ملل متحد ، شورای امنیت مرکب است از پانزده عضو سازمان ملل متحد. جمهوری خلق چین ، فرانسه ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (فدراسیون روسیه)- بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و ایالات متحده آمریکا اعضاء دائم شورای امنیت هستند. مجمع عمومی ده عضو دیگر سازمان را بالاخص باتوجه به شرکت اعضای سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و سایر هدفهای سازمان در درجه اول و همچنین با توجه به تقسیم عادلانه جغرافیایی به عنوان اعضاء غیر دائم شورای امنیت انتخاب می‌نماید. اعضای غیر دائم شورای امنیت نیز برای یکدوره دوساله انتخاب می‌گردند. معذلک در نخستین انتخاب اعضای غیر دائم پس از افزایش عده اعضای شورای امنیت از یازده به پانزده عضو از چهار عضو اضافه شده برای یک دوره یکساله انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌گردد بلافاصله نمی تواند انتخاب شود. هر عضو شورای امنیت نیز یک نماینده در آن شورا خواهد داشت.براساس ماده 27 هر عضو شورای امنیت دارای یک رای است. تصمیمات شورای امنیت درباره مسائل مربوط به آئین‌کار با رای نه عضو اتخاذ می‌شود. همچنین تصمیمات شورای امنیت مربوط به سایر مسائل با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ می‌گردد به این شرط که در مورد تصمیماتی که به موجب مندرجات فصل ششم و بند سوم از ماده 52 اتخاذ می‌شود طرف دعوی از دادن رای خودداری نماید . با این توصیفات شوروی به عنوان نخستین کشور عضو دایمی شورای امنیت با صدور حق وتو به ایجاد مفهوم و تاسیس حقوقی ای دست یافت و آن را مایه اختلافات بعدی کشور های جهان کرد . کشور های دارنده این حق ( پنج عضودایم شورای امنیت ) می توانند با تمامی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل مخالفت ورزند طرح حق وتو درکنفرانس یالتا درسال1945میلادی بین انگلیس، آمریکا و شوروی سابق به تصویب رسید.حق وتو مورد اختلاف حقوقدانان است . برخی آن را مایه برتری و تفوق کشورهای شمال به جنوب می دانند و آن را ترجیح بلا مرجح می شمارند حال آن که موافقان این حق آن را حق واقعی کشورهای قدرتمند تلقی می کنند چرا که از نظر اینان هرکه میزان بیشتری از بودجه سازمان ملل متحد را تقبل می کند باید حق بیشتری در این میان داشته باشد .





تولد اکتاو میربو :

در چنین روزی در سال 1850 میلادی اکتاو میربو نویسنده مشهور فرانسوی به دنیا آمد . « روزنامه پپیشخدمت خانم » عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد اسکاربورو :

در چنین روزی در سال 1852 میلادی ویلیام اسکار بورو نویسنده و زبانشناس آمریکایی متولد شد . « پرندگان آریستو فانس » عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد ویاچسلاو ایوانوف :

در چنین روزی در سال 1866 میلادی ویاچسلاو ایوانوف ، نویسنده ، فیلسوف و شاعر بر جسته روس دیده به جهان گشود .



تولد موریس یولدره :

در چنین روزی در سیال 1881 میلادی موریس یولدره شاعر و نویسنده مشهور آلمانی به دنیا آمد .« جوانی یک شاعر » عنوان مهمترین اثر اوست .



در گذشت گیوزه کاردو کچی :

در چنین روزی در سال 1907 میلادی گیوزه کاردوکچی نویسنده مشهور ایتالیایی و برنده جایزه نوبل سال 1906 دار فانی را وداع گفت . وی در دوره خود یکی از موثر ترین چهره های ادبی بر ادبیات ایتالیا بود .



در گذشت نوت هامسون :

در چنین روزی در سال 1952 میلادی نوت هامسون نویسنده ، شاعر و نمایشنامه نویس بر جسته نروژی درگذشت . او در سال 1920 جایزه نوبل ادبی را از آن خود کرد . وی رهبر نئو رمانتیک ها در آغاز قرن بیستم بود و در نهایت رمان را به سمت ناتورالیسم موثر سوق داد .



پایان جنگ سوبارون :

در چنین روزی در سال 1846 میلادی نخستین جنگ با انگلیسی ها با نام جنگ سوبارون پایان یافت . جنگ های سیک ها با انگلیس ها دوبار روی داد اولی بین سالهای 1845 تا 1846 و دومی از سال 1848 تا 1849 میلادی .در این جنگ نهایتا انگلیسی ها منطقه پنجاب را به تسخیر خویش در آوردند .



ساخت نخستین کشتی بزرگ ژاپنی :

در چنین روزی در سال 1601 میلادی ژاپنی ها نخستین کشتی بزرگ با ظرفیت حمل بیش از یکصد تن را ساختند .



اشغال ارزروم :

در چنین روزی در سال 1916 میلادی نیروهای روسیه ارزروم ارمنستان را به اشغال خود در آوردند .



استقلال لیتوانی :

در چنین روزی در سال 1918 میلادی لیتوانی برای نخستین بار استقلال خود را از کشور های رو سیه و آلمان اعلام کرد . این روز به عنوان روز ملی در این کشور نامیده شده است . لیتوانی کشوری است در شمال شرقی اروپا و در شرق دریای بالتیک . این کشور از شمال به لتونی و از شرق به جمهوری بیلو روسی و از جنوب به لهستان محدود است . نژاد مردم این کشور لیتوانیایی وعده ای نیز روس ، لهستانی و بیلو روس اند . زبان رایج میان آنان لیتوانیایی و عده ای نیز به زبانهای روسی و لهستانی تکلم می کنند . اکثریت اهالی این کشور پیرو مذهب کاتولیک اند . حکومت این کشور جمهوری است . لیتوانی از سال 1975 تحت کنترل امپراطوری روسیه در آمد ولی در سال 1918 اعلام استقلال کرد اما از سال 1920 تا 1939 پایتخت آن تحت سلطه لهستان بود . در سال 1940 نیروهای روسیه لیتوانی را اشغال کردند و آلمانیها آن را در سالهای جنگ جهانی دوم تحت کنترل خود در آوردند . سرانجام پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق زمینه استقلال دوباره این کشور فراهم آمد و همزمان با دو جمهوری دیگر بالتیک در بیست و دوم اوت سال 1991 این کشور اعلام استقلال کرد . در حال حاضر پاکساس ریاست جمهوری این کشور را به عهده دارد .





رابطه با ترکیه :

در چنین روزی در سال 1927 میلادی ، ایالات متحده آمریکا با ترکیه رابطه همه جانبه سیاسی بر قرار کرد .



حمله به پالایشگاه :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی نیروهای آلمانی به پالایشگاه نفت آروبا حمله ور شدند .



اشغال خارکوف :

در چنین روزی در سال 1943 میلاید ارتش سرخ شوروی کمونیستی، خارکوف در اوکراین را به اشغال کامل خود در آورد .



ونزوئلا علیه آلمان :

در چنین روزی در سال 1945 میلای ونزوئلا هم علیه آلمان نازی اعلان جنگ کرد .



دستیابی به نخستین مومیایی :

در چنین روزی در سال 1924 میلادی باستانشاسان جهان تابوت جسد مومیایی توتانخامن فرعون مصری را پس از 1337 سال پس از مرگ او گشودند و به جسد مومیایی شده اش دست یافتند .



نخستین آزمایش اتمی چین :

در چنین روزی در سال 1961میلادی چین کمونیست برای نخستین بار راکتور هسته ای خود را مورد آزمایش قرار داد .



سوارز رییس جمهور پرتغال :

در چنین روزی در سال 1986 میلادی ماریو سوارز سوسیالیست به عنوان نخستین رییس جمهور مدنی پرتغال انتخاب شد .



پیمان مشترک تجاری :

در چنین روزی در سال 1989 میلادی کشور های عراق ، مصر ، اردن و یمن شمالی پیمان مشترک تجاری و بازار مشترک اقتصادی را امضا کردند .



روز رییس جمهور در آمریکا :

هر سال این روزدر آمریکا به عنوان سالروز تولد جورج واشنگتن (روز رییس جمهور) جشن گرفته می شود .



ورود آمریکایی ها به فیلیپین :

در چنین روزی در سال 1945 میلادی و در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای نظامی آمریکایی در جزیره فیلیپین فرود آمدند .



نخستین بالگرد :

