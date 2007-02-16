تیم ملی عراق در اردن و تایلند اردو برپا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال عراق که در گروه B مسابقات انتخابی قهرمانی فوتسال آسیا با تیم های کره جنوبی ، اندونزی و گوام هم گروه است با هدف حضوری قدرتمند در این رقابتها اردویی را در امان برپا می کند.

سعد حسین سرمربی عراق می گوید :" ما از رسیدن به مرحله نهایی مسابقات اطمینان داریم. اردوی ما در اردن بسیار مهم است چرا که از لحاظ آب و هوایی به بازیکنان کمک بسیاری می کند."

پس از اتمام اردوی امان ، فوتسالیست های عراقی برای یک اردوی دیگر راهی بانکوک می شوند و پس از آن برای آغاز مسابقات به ژین ژوانگ ، یکی از شهرهای چین تایپه می روند.

مرحله انتخابی قهرمانی فوتسال آسیا از یکم تا پنجم مارس – 10 تا 14 اسفند در چین تایپه برگزار می شود.