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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۵۲

برای صعود به قهرمانی فوتسال آسیا ؛

تیم ملی عراق در اردن و تایلند اردو برپا می کند

تیم ملی فوتسال عراق برای حضور هر چه قدرتمند تر در مرحله انتخابی قهرمانی فوتسال آسیا روز یکشنبه برای تشکیل اردویی چهار روزه راهی اردن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال عراق که در گروه B مسابقات انتخابی قهرمانی فوتسال آسیا با تیم های کره جنوبی ، اندونزی و گوام هم گروه است با هدف حضوری قدرتمند در این رقابتها اردویی را در امان برپا می کند.

سعد حسین سرمربی عراق می گوید :" ما از رسیدن به مرحله نهایی مسابقات اطمینان داریم. اردوی ما در اردن بسیار مهم است چرا که از لحاظ آب و هوایی به بازیکنان کمک بسیاری می کند."

پس از اتمام اردوی امان ، فوتسالیست های عراقی برای یک اردوی دیگر راهی بانکوک می شوند و پس از آن برای آغاز مسابقات به ژین ژوانگ ، یکی از شهرهای چین تایپه می روند.

مرحله انتخابی قهرمانی فوتسال آسیا از یکم تا پنجم مارس – 10 تا 14 اسفند در چین تایپه برگزار می شود.

کد مطلب 448700

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