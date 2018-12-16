۴۵۹ واحد تولیدی کرمان پروانه علامت استاندارد تشویقی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ زاده بعدازظهر یکشنبه در شورای استاندارد شهرستان رفسنجان با تبریک ولادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار داشت: استاندارد دکترین انسانیت و اخلاق مداری است و تنها یک اداره ملزم به رعایت استاندارد نیست و در هر اداره و جایگاه اداری حتی افراد جامعه ملزم به رعایت استاندارد هستیم.

وی افزود: تعهدات انسانی و اخلاقی در رابطه با رعایت استاندارد گذاشته شده و وظیفه خطیر استاندارد حفظ سلامتی بشریت است.

وی عنوان کرد: در ارزیابی از ۱۶۰ کشور جهان در خصوص استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران مقام ۲۲ را به خود اختصاص داد که این پیروزی بزرگ در دولت تدبیر و امید بود.

مدیرکل استاندارد استان کرمان با بیان اینکه قانون توسعه استانداردها که سالها در مجلس بر زمین مانده بود بالاخره سال گذشته به تصویب رسید، یادآور شد: قانون جدید ارتقایی که برای استانداردها ایجاد شد رئیس سازمان ملی استاندارد را به عنوان معاونت رئیس جمهوری قلمداد می کند و نیز در قانون جدید به همه موارد و همکاری در حوزه بین دستگاهی از جمله شرکت ملی پخش فراورده های نفتی دیده شده است.

بیگ زاده با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع صدور گواهی حلال است، افزود: جای کشور ما در گذشته در این خصوص کم رنگ بود اما الان این انطباق جایگاه پیدا کرده و با پیگیری های سازمان ملی استاندارد در بین ۳۲ کشور اسلامی که صنعت حلال را دنبال می کنند استاندارد غذای حلال ایران با انطباق ۹۸ درصدی شناخته شده است و این فرصت می تواند در اقتصاد کشور ما اثر مثبت بگذارد هرچند در این بحث هنوز سهم خودمان را آنچه حق ماست به دست نیاوردیم.

مدیرکل استاندارد استان کرمان در ادامه اظهار داشت: در اداره کل استاندارد استان و به تبع آن در شهرستان رفسنجان دنبال تسهیل امور در تمام فرایندها به منظور دسترسی، ارائه خدمات بهینه الکترونیکی شده هستیم و راه اندازی سامانه صادرات را دنبال می کنیم چون رفسنجان شهرستان صادراتی به ویژه در حوزه پسته، مغز پسته و صنعت فعالیت می کند سامانه مشترک با گمرک داریم که کمک می کند از رفت و آمدهای مردم و اتلاف وقت جلوگیری شود.

بیگ زاده تصریح کرد: امور تصدی گری را در حوزه کار استاندارد به بخش خصوصی واگذار کردیم و در حال حاضر حدود ۹۰ آزمایشگاه همکار با ما همکاری دارند و ما نظارت و سیاستگذاری می کنیم.

مدیرکل استاندارد استان کرمان تصریح کرد: کل واحدهایی که از ما پروانه کاربرد علامت استاندارد در سطح استان گرفتند یک هزار و ۷۸ واحد تولیدی و کارخانه هستند و تعداد ۶۰۹ کارخانه مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند که ۵۰۵ واحد فعال هستند و ۹ واحد غیرفعال و ۴۷ مورد هم تعطیل هستند.

وی ادامه داد: ۴۵۹ کارخانه و واحد تولیدی در استان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی دریافت کردند.

مدیرکل استاندارد استان کرمان تشریح کرد: از ۵۰۵ واحد تولیدی استان که مشمول استاندارد ملی اجباری هستند ۱۵۵ کارخانه در زمینه مواد غذایی، شش واحد نساجی، ۲۰ واحد بسته بندی، ۴۵ واحد در مورد مواد شیمیایی، ۹ کارخانه در زمینه خودرو، ۱۲ مورد در زمینه برق، ۷ واحد تولیدی در مهندسی پزشکی، ۱۸۱ مورد در زمینه ساختمان، ۴۹ مورد خدمات، ۱۵ مورد مکانیک و ۱۵ مورد در زمینه فلزات گرانبها هستند.

بیگ زاده با اشاره به بخشی از عملکرد استاندارد استان در سال گذشته گفت: تدوین استانداردها یکی از وظایف استاندارد است که سال گذشته ۵۰ استاندارد ملی تدوین و پیشنهاد دو استاندارد بین المللی در مورد صادرات پسته و در حوزه گلاب زهرا شهرستان بردسیر انجام شد و دو کمیته متناظر ایزو را نیز در استان کرمان داشتیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته تعداد اخطارها علیه واحدهای متخلف در استان ۷۳۵ مورد و تعداد تذکر علیه واحدهای متخلف ۷۴۹ مورد، اعلام جرم ۵۴ مورد بوده و جمع آوری کالاها به علت نداشتن علامت استاندارد و عدم کیفیت ۴۷ مورد و ۴۴ مورد پلمپ خط تولید بوده است.

بیگ زاده با بیان اینکه ما دنبال پلمب کردن خط تولید یا تعطیلی واحدی نیستیم، یادآور شد: جایی که سلامت و امنیت آدم ها در خطر است پلمب صورت می گیرد.

مدیرکل استاندارد استان کرمان با بیان اینکه شهربازیها، پارکها و وسایل تندرستی جزء استاندادر اجباری هستند و شهربازی رفسنجان از شهربازی های خوب استان است، افزود: ۶۲۰ مورد در استان این تجهیزات را بازرسی کردیم. ضمن اینکه آسانسورها نیز تابع استاندارد اجباری هستند و هر سال یک بار باید تمامی آسانسورها استاندارد خود را تمدید کنند.

بیگ زاده با اشاره به اینکه ۶۰۰ باسکول در استان کرمان داریم که سالانه باید کالیبره شوند، تأکید کرد: مردم حق دارند هولوگرام صحت سنجش وسایل توزین سبک را از یک فروشنده بخواهند.

مدیرکل استاندارد استان کرمان تصریح کرد: ۷۶ جایگاه سی. ان. جی در استان داریم که ۱۰ مورد استاندارد شده و ۶۶ جایگاه برای گرفتن گواهینامه استاندارد گام برداشتند که البته هر سال باید تمدید کنند.

وی اضافه کرد: سال گذشته شش هزار گواهینامه صادراتی در استان به وزن ۱۱۰ هزارتن که عمده محصول پسته، مغز پسته و خرما بوده صادر شده است.