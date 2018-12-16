گمرک رفسنجان مجوز ترخیص و صادرات کالا را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری نسب بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای استاندارد شهرستان رفسنجان با حضور مدیرکل استاندارد استان کرمان اظهار داشت: طی یک سال گذشته گمرک این شهرستان مجوز ترخیص کالا و صادرات کالا به اقصی نقاط دنیا را گرفته و کالایی که از خارج از کشور به مقصد استان کرمان ارسال می شود در گمرک رفسنجان می تواند ترخیص شود.

وی تصریح کرد: رفسنجان تنها شهرستان استان است که مرز هوایی دارد که این موضوع می تواند در امر صادرات و واردات کمک کند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: ما ۹ استان کشور را از جمله خراسان رضوی و قم سوخت رسانی می کنیم که در موضوع اعتصاب کامیونداران یک ساعت هم توقف سوخت رسانی نداشتیم.

اسکندری نسب همچنین با اشاره به جایگاه سوخت سی. ان. جی در شهر سرچشمه عنوان کرد: این جایگاه غیرفعال است و بر اساس تصمیم گیری که شده اگر رفع عیب نکند به شهرستان های جنوبی منتقل می شود.