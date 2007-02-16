عناوین مهترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون

- دولت ژاپن امروز جمعه تصمیم گرفت تا داراییهای مربوط به 10 گروه و 12 شخصیت مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی ایران را تحت قطعنامه تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مسدود کند.

-"رابرت گیتس" وزیردفاع آمریکا شب گذشته گفت که واشنگتن به دنبال بهانه ای برای جنگ با ایران نیست و به دنبال برطرف کردن تردیدهای ایجاد شده درنتیجه اتهامات آمریکا در زمینه دخالت ایران درعراق است.

-"لی ژائوژینگ" وزیر امور خارجه چین امروز جمعه خواستار روابط دوستانه با ژاپن شد.

- یک گروه حقوق بشر روز گذشته اعلام کرد که واشنگتن در تحقیق و پیگرد موارد متعدد بدرفتاری و کشتار بازداشت شدگان افغان شکست خورده است.

-"روه موهیون" رئیس جمهوری کره جنوبی از سیاست کشورش در کمک به کره شمالی دفاع کرد.

- دموکراتهای آمریکا امروزجمعه خواستاریک رای گیری مهم درباره قطعنامه مخالف با استراتژی جدید بوش مبنی بر اعزام 21 هزار و 500 نیروی کمکی آمریکایی به عراق خواهند شد.

- روزنامه تایمز امروزگزارش داد: سازندگان دفاعی آمریکا(بوئینگ و لاکهید مارتین) خواستار دستیابی به شرکتهای دفاعی انگلیس هستند تا از این طریق به قراردادهای دفاعی بیشتری با دولت انگلیس دست یابند.

-"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان شب گذشته وارد رم شد تا از نقش امنیتی نظامی ایتالیا در کشورش دیداری داشته باشد.

- "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا شب گذشته از توافق هسته ای با کره شمالی دفاع کرد.