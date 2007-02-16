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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۳۲

مهاجم کره ای برای تیم فوتبال امید ژاپن به میدان می رود

لی چون سون ، مهاجم کره ای که نامش پس از پذیرفتن تابعیت ژاپنی به تاداناری لی تغییر کرد به تیم زیر 23 سال ژاپن دعوت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،این بازیکن 21 ساله در بازی دوستانه چهارشنبه تیم فوتبال امید ژاپن مقابل آمریکا و اولین بازی مقدماتی المپیک پکن مقابل هنگ کنگ درتاریخ 28 فوریه (9 اسفند) برای تیم زیر 23 سال ژاپن به میدان خواهد رفت.

یاسوهارو سوریماچی ، مربی المپیک ژاپن در این باره گفت :" من این بازیکن را از نزدیک تحت نظر داشتم و امیدوارم بتواند کمک بزرگی برای رسیدن ما به المپیک باشد."

لی نیز در وب سایت خود این تصمیم را طبیعی خوانده است :" 82 سال است که اجداد من به ژاپن مهاجرت کرده اند و من چهارمین نسل این خانواده در ژاپن هستم. من در ژاپن بزرگ شده ام و هم ژاپن و هم کره جنوبی برایم بسیار مهم هستند. ولی چون در ژاپن متولد شده ام طبیعی است که بخواهم دراین کشور بمانم. من در تمام نقاط این کشور راحتم و به این دلیل حس می کنم در خانه ام هستم."

کد مطلب 448702

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