مهاجم کره ای برای تیم فوتبال امید ژاپن به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر،این بازیکن 21 ساله در بازی دوستانه چهارشنبه تیم فوتبال امید ژاپن مقابل آمریکا و اولین بازی مقدماتی المپیک پکن مقابل هنگ کنگ درتاریخ 28 فوریه (9 اسفند) برای تیم زیر 23 سال ژاپن به میدان خواهد رفت.

یاسوهارو سوریماچی ، مربی المپیک ژاپن در این باره گفت :" من این بازیکن را از نزدیک تحت نظر داشتم و امیدوارم بتواند کمک بزرگی برای رسیدن ما به المپیک باشد."

لی نیز در وب سایت خود این تصمیم را طبیعی خوانده است :" 82 سال است که اجداد من به ژاپن مهاجرت کرده اند و من چهارمین نسل این خانواده در ژاپن هستم. من در ژاپن بزرگ شده ام و هم ژاپن و هم کره جنوبی برایم بسیار مهم هستند. ولی چون در ژاپن متولد شده ام طبیعی است که بخواهم دراین کشور بمانم. من در تمام نقاط این کشور راحتم و به این دلیل حس می کنم در خانه ام هستم."