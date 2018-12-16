عرضه خودرو۵درصد زیر نرخ بازار/تفاوت نرخ باکارخانه درجیب خودروساز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رضا رحمانی امروز در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد، اظهار داشت: برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش بینی شده خودروها با ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی ها مواجه هستیم گفت: دیروز جلسه ای با معاون اول رئیسجمهور درباره تامین نقدینگی قطعهسازان و خودروسازان داشتیم که در این خصوص تصمیمگیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.
رحمانی افزود: طی یک الی دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت. در عین حال، بسته ای طراحی شده تا در بلند مدت مشکلات صنعت خودرو به طور اساسی برطرف شود.
وی با بیان اینکه سود تفاوت قیمت بین بازار و قیمت کارخانه به جیب خودروساز می رود نه جیب مردم، درباره میزان تولید خودرو نیز گفت: وضعیت تولید در صنعت خودرو در حال بهبود است و تلاش میکنیم که میزان تولید خودرو افزایش یابد و مشکلی برای تامین خودرو نباشد.
رحمانی با تاکید بر اینکه خودروسازان متعهد شدهاند همه تعهدات خود را بر اساس قراردادهایی که با مشتریان دارند انجام دهند، افزود: آخرین تصمیم درباره قیمت خودرو به شهریور باز می گردد؛ مصوبه آن زمان، این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار کاهش یابد؛ هر بار قیمت 5 درصد کمتر از دفعه پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برسد.
وی اضافه کرد: در ماههای گذشته به علت کاهش تولید، اجرای این مصوبه امکان نداشت اما اکنون با افزایش تولید، میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اینها در حالیست که بسته جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در این بسته باید رابطه بین خودروساز و قطعهساز بازنگری شود افزود: این بسته در نهایت باید منجر به اصلاح ساختار ها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.
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