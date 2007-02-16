رابرت گیتس : آمریکا به دنبال بهانه ای برای جنگ با ایران نیست / پیتر پیس: مدرکی درباره دخالت ایران در عراق وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " رابرت گیتس" گفت که آمریکا تلاش می کند تا تردیدهای ایجاد شده در نتیجه اتهامات آمریکا برای دخالت ایران در عراق را برطرف کند.

وی افزود: " اظهارات آمریکا مبنی بر اینکه سپاه قدس، افراطیون عراقی را آموزش می دهد و برای آنها سلاح فراهم می کند، بر مبنای " حقیقت سخت " ( حقیقتی که نمی توان آن را رد کرد) است ."

اما وی تصریح کرد:" بعد از مدتها بازگویی و تکرار، ما به دنبال بهانه ای برای جنگ با ایران نیستیم؛ ما برنامه ای برای جنگ با ایران نداریم."

گیتس خاطر نشان کرد:" آنچه که ما تلاش می کنیم در داخل عراق انجام دهیم؛ از هم گسیختن شبکه هایی است که این سلاحها را به دست افرادی می رساند که نیروهای ما را می کشند. اینگونه است."

بر اساس این گزارش، سوالات درباره مدارک آمریکا مبنی بر مداخله ایران در عراق پس از آن مطرح شد که یک مقام ناشناس ادعا کرد: ایران سلاح هایی را در اختیار شیعیان عراقی برای حمله علیه نظامیان آمریکایی فراهم می کند.

گیتس در ادامه گفت :" ما نسبت به این تردید حساس هستیم و این یکی از دلایل است که چرا ما تا این حد نگران شدیم که ( شاید) اطلاعات درباره این مواد واقعی باشد و بتواند از طریق مدرک ثابت شود، بنابراین این یک فرضیه و پنداشت نبود؛ یک ارزیابی نبود."

ژنرال " پیتر پیس" فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا اولین کسی بود که تردیدهایی را درباره ادعای مقامهای آمریکایی مبنی بر دخالت ایران درعراق مطرح کرد و گفت که نقش ایران در این امر مشخص نیست.

وی به کنفرانس مطبوعاتی در پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا ) پیوست و از وی نیز توضیح خواسته شد.

پیس در این باره گفت :"من فکر می کنم که وقتی درباره آنچه که می دانیم حقیقت است و به نتایج و ارزیابیهایی که بر مبنای این حقایق به آنها دست یافته ایم؛ صحبت می کنیم بسیار مهم است که تا حد زیادی دقیق باشیم. "

پیس تصریح کرد:"ما مدرکی نداریم که ثابت کند مقامهای ارشد ایران این فعالیتها را در عراق هدایت می کنند."