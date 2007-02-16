تلاش الشعب و الوصل برای تصاحب قهرمانی نیم فصل/ خطیبی با جامه تازه به مصاف الشباب می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات فردا با برگزاری 3 بازی وارد هفته یازدهم می شود. الشعب صدرنشین درحساس ترین بازی هفته میزبان الجزیره است. یاران کاظمیان و سامره در حالی از قهرمان جام اتحادیه امارات پذیرایی می کنند که کوچک ترین لغزش آنها می تواند به از دست دادن جایگاه شان در صدر جدول وعنوان قهرمانی نیم فصل بیانجامد. به همین خاطر آنها با احتیاط لازم گام به این دیدار می گذارند و مانند بازی های گذشته امید به درخشش بازیکنان ایرانی خود دارند تا نیم فصل نخست را نیز با پیروزی به اتمام برسانند.

تقابل الشباب با الامارات نیز می تواند از دیگر بازی های جالب توجه فردا باشد. رویاریی این دو تیم متوسط اماراتی در نوع خود یک بازی با درجه حساسیت پایین است و تنها حضور بازیکنان ایرانی در 2 تیم به بازی جذابیت می بخشد. رسول خطیبی برای نخستین بار با پیراهن الامارات به مصاف الشباب و ایمان مبعلی میدان می رود. دیدار فردا می تواند شروعی دوباره برای خطیبی باشد که یک نیم فصل توام با ناکامی را با الشارجه پشت سر گذاشت.

الوحده تیم سوم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات نیز فردا میزبان النصر است.

هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات روز یکشنبه نیز با برگزاری 3 دیدار دیگر پیگیری خواهد شد . الوصل در دیداری نه چندان دشوار با دبی روبه رو می شود و تیم های قعرنشین العین و الفجیره نیز با هم جدال می کنند. تقابل الشارجه با الاهلی نیز از دیگر بازی های روز یکشنبه است. حضور مجیدی در تیم الاهلی ومسعود شجاعی در تیم الشارجه نقطه عطف دیداری است بین دو تیم که در میانه جدول رده بندی مسابقات فوتبال امارات صعود به رده های بالای جدول را مدنظر دارند.

* برنامه هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات به شرح زیر است:

شنبه - 28/11/85

الشعب - الجزیره

الشباب - الامارات

الوحده - النصر

یکشنبه - 29/11/85

الوصل - دبی

الشارجه - الاهلی

العین - الفجیره

* در جدول گلزنان مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات علی سامره و گریگوری دوفرانتس مهاجم تیم دبی با به ثمر رساندن 10 گل صدرنشین هستند و آندرسون مهاجم برزیلی تیم فوتبال الوصل با زدن 9 گل در تعقیب آنهاست. در این جدول رضا عنایتی با 7 گل زده جایگاه سوم را به خود اختصاص داده و جواد کاظمیان با 6 بار گلزنی در 10 بازی در تلاش برای رسیدن به رده های بالای جدول گلزنان لیگ امارات است.