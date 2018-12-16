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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۵۹

بانک مرکزی اعلام کرد؛

جزئیات دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها

جزئیات دستورالعمل جدید خرید و فروش ارز برای صرافی‌ها

بانک مرکزی دستورالعمل خرید و فروش ارز را به شبکه صرافی‌های مجاز اعلام کرد که بر اساس آن باید هنگام خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه «از محل صادرات» را در سامانه سنا انتخاب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی موارد تکمیلی مربوط به دستورالعمل خرید و فروش ارز را به شبکه صرافی‌های مجاز اعلام کرد که بر این اساس صرافی‌های مجاز باید هنگام ثبت خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه از محل صادرات را در سامانه سنا انتخاب کنند.

همچنین براساس این بخشنامه فروش ارز به منظور واردات کالا و خدمات صرفا همانند گذشته از طریق سامانه نیما امکان‌پذیر است.

طبق بند 3 این بخشنامه مصارف فروش حواله‌های ارزی خریداری شده همچون اسکناس‌های ارزی به دو صورت فروش ارز بابت مصارف 22 گانه خدماتی و همچنین بابت واردات کالا مطابق با قوانین آن بخشنامه امکان‌پذیر است. 

کد مطلب 4487047

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