به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی موارد تکمیلی مربوط به دستورالعمل خرید و فروش ارز را به شبکه صرافی‌های مجاز اعلام کرد که بر این اساس صرافی‌های مجاز باید هنگام ثبت خرید ارز حاصل از صادرات، گزینه از محل صادرات را در سامانه سنا انتخاب کنند.

همچنین براساس این بخشنامه فروش ارز به منظور واردات کالا و خدمات صرفا همانند گذشته از طریق سامانه نیما امکان‌پذیر است.

طبق بند 3 این بخشنامه مصارف فروش حواله‌های ارزی خریداری شده همچون اسکناس‌های ارزی به دو صورت فروش ارز بابت مصارف 22 گانه خدماتی و همچنین بابت واردات کالا مطابق با قوانین آن بخشنامه امکان‌پذیر است.