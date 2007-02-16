نهادینه سازی امور پژوهشی در فرهنگ دانشگاه ها / تجهیز واحد های دانشگاه آزاد به مساجد و دفاتر فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی مظاهری صبح امروز در اختتامیه چهاردهمین همایش مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد افزود: تحولات و تنش های سیاسی نباید موجب تغییر در فعالیت های فرهنگی که از جمله مهمترین فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی بوده است شود.

وی اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران دارای سند و چشم اندازی بیست ساله، آموزه های امام خمینی (ره) و مبانی که رهبر انقلاب اسلامی در مباحث فرهنگی عنوان می کند، است و دانشگاه آزاد نیز باید در چارچوب این سه بخش برنامه ریزی های خود را انجام داده و اجرایی کند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد گفت: نهادینه سازی امور پژوهشی در فرهنگ طی سال های گذشته با تأکید ریاست دانشگاه آزاد شدت یافته و در برنامه های سال 86 دانشگاه آزاد نیز مورد تأکید ویژه قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: فضا سازی مطلوب فرهنگی در سطح واحد های مناطق یازده گانه دانشگاه آزاد به خوبی صورت گرفته و با برنامه ریزی های انجام شده طی سه سال آینده تمامی این واحد ها به مساجد و دفاتر فرهنگی تجهیز خواهند شد.

وی تأکید کرد: اندیشه دینی تعلیم دینداری و دین مداری در دانشگاه آزاد همواره مورد تأکید بوده و سعی شده است تا مدیریت فرهنگی پیامبرانه صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین قرائتی نیز در این مراسم ضمن سخنانی گفت: سخنرانی مسئولان فرهنگی برای دانشجویان باید به گونه ای باشد تا مورد درک عوام و خواص بوده و مستحب و یا واجب باشد.

وی خاطر نشان کرد: مطالعه مدیران فرهنگی باید چندین برابر دانشجویان باشد به همین خاطر کلمه ای به نام فارغ التحصیل در میان مسئولان فرهنگی معنایی ندارد.

به گزارش مهر، گردهمایی معاونین فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی از 25 بهمن ماه به مدت سه روز در مشهد آغاز شده است.