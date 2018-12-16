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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۵۱

رئیس پلیس راه گلستان:

برخورد مینی بوس با نیسان در محور گرگان به جلین حادثه آفرید

برخورد مینی بوس با نیسان در محور گرگان به جلین حادثه آفرید

گرگان- رئیس پلیس راه استان گلستان گفت: برخورد مینی بوس با نیسان در محور گرگان به جلین حادثه آفرید.

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ و ۲۰ دقیقه شامگاه یکشنبه برخورد یک دستگاه مینی بوس با یک نیسان به پلیس گلستان گزارش شد.

وی با بیان این که این حادثه در محور گرگان به جلین اتفاق افتاد، افزود: علت این حادثه تغییر مسیر از  جانب خودروی نیسان بوده است.

همچنین در این رابطه سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی گلستان به خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای اورژانس بعد از اطلاع رسانی به محل حادثه اعزام و مصدومان را به بیمارستان پنجم آذر گرگان منتقل کردند.

علیرضا کمال غریبی افزود: ۱۱ نفر در بیمارستان بستری و چند نفر هم به صورت سرپایی مداوا شدند.

کد مطلب 4487060

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