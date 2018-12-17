شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمامی دستگاهها ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن حیدری ظهر دوشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر بر لزوم پیگیری مصوبات ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و اظهار داشت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر نهادی است که در راستای توسعه نظامند فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر آحاد جامعه به اجرای این فریضه سفارش می شود.

حیدری ضمن تاکید بر تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در تمام دستگاهای اداری شهرستان، بیان داشت: به منظور ارتقاء و تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در افکار عمومی نیاز است که در تمام دستگاه های اداری، اجرایی و نهادها، شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود.

وی گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان در مرحله اول با شناسایی افرادی که بنیه علمی فرهیختگان و مراجع تاثیرگذار فرهنگی و اجتماعی شهرستان برای باز تولید مفهومی و روش خوبی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان است.

وی ضمن تاکید بر مشارکت نظامند همه دستگاه ها و نهادها در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: به منظور گسترش و ترویج و تعمیق فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر باید از تمام ظرفیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی شهرستان استفاده کنیم.

وی از آنجایی که اعضای ستاد از ۱۶ عضو اصلی و افراد تاثیرگذار در جامعه تشکیل می شود، افزود: امیدواریم که بخشی از بودجه فرهنگی دستگاهای اجرای در راستای برنامه‌ها ستاد اختصاص داده شود.

وی اضافه کرد: سازمانهای مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند ستاد پس از نظر مشورتی برای سازمانهای مردم نهاد مجوز صادر می‌کند.

رئیس ستاد اجرای امر به معروف و نهی شهرستان سیریک به شرح وظایف این ستاد پرداخت و تصریح کرد: سیاست‌ها و خط مشی های ستاد، تبادل اطلاعات و نظرات برای شگل گیری سیاستهای امر به معروف و نهی از منکر، همچنین آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر در جامعه است.

در ادامه حجت الاسلام حیدری به دیگری از وظایف ستاد اشاره کرد و افزود: آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، تبیین الگوهای رفتاری و ایجاد زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاهای اداری است.

در ادامه فرماندار شهرستان سیریک با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از فرامین مهم و ارزشمند الهی برای مردم است گفت: یکی از مبانی دین مبین اسلام نصحیت و ارشاد و احیای هر دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

عبدالله پرتابیان فرماندار شهرستان سیریک در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سیریک افزود: یکی از موارد مهم و تاثیر گذار در راستای توجه به امر به معروف و نهی از منکر اجرای قانون حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر است که باید در جامعه اسلامی تبیین گردد.

وی اظهارداشت: آموزش و اهلیت امران به معروف و ناهیان از منکر یکی از سرفصل های مهم این فرایض است که باید بصورت جدی در دستور کار قرار گیرد برای اینکه آموزش منشا همه حرکت ها و فعالیت هاست.

پرتابیان ابراز کرد: برای دعوت به اصلاح و ارشاد حکمت و موعظه حسنه باید مورد توجه قرار گیرد و توجه و انجام به معروف و پرهیز از منکر باید از خود آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در شهرستان باید همه دستگاهها و نهادهای اداری و مردمی کمک کنند تا این فریضه های مهم الهی که هدایت کننده و نجات دهنده بشریت است عملی و اجرا شود.