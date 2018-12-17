حمایت شهرداری از تشکلهای مردم نهاد/تحقق شهر سبز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم یکشنبه شب در بازدید از سازمان مردم نهاد نهضت سبز زاگرس، افزود: در حوزه مدیریت شهری از هر پیشنهاد اصولی که توسعه و بهبود مدیریت شهری را رقم بزند، استقبال می کنیم.

مقدم با بیان اینکه تحقق شهر سبز نیز با اولویت گذاری و نگاه کارشناسی مورد تاکید است، ابراز داشت: نقش سازمان های مردم نهاد در ترویج اهداف شهر سبز محسوس است.

شهردار یاسوج با اشاره به پیشنهادات مطرح شده در این نشست، اظهار کرد: تفاهم نامه ای حول محورهای مطرح شده منعقد و همکاری در حوزه بازیافت و توسعه تجهیزات نیز هدفگذاری خواهد شد.

مقدم از هدفگذاری راه اندازی باغ گیاه شناسی خبر داد و گفت: همچنین ایجاد ظرفیت زیرساختی برای تولید و ارائه محصولات منطبق با محیط زیست و سبز محور توسط زنان بی سرپرست با محوریت نهضت سبز زاگرس بررسی و اجرایی می شود.

مقدم با تاکید بر مردمی کردن برنامه های محیط زیستی، گفت: با توجه به عوامل مختلف تخریب طبیعت و همچنین اهمیت توسعه شهر پاک، فرهنگ سازی و مردم محور کردن حفظ محیط زیست مورد تاکید است.

در ادامه دبیر اجرایی سازمان مردم نهاد نهضت سبز زاگرس از هدفگذاری حمایت از تولیدات زنان سرپرست خانوار توسط این نهضت خبر داد.

امید سجادیان افزود: در همین راستا توانمند سازی و پوشش حمایتی از جامعه هدف با تولید و عرضه محصولات سبز محور انجام خواهد شد.

سجادیان خواستار حمایت زیرساختی و تجهیزاتی توسط شهرداری یاسوج شد و گفت: امید است با در نظر گرفتن مکانی مناسب شاهد تولید و عرضه محصولات جامعه هدف و تشکل باشیم تا درآمد آن صرف زنان بی سرپرست شود.