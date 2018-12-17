تولد سالانه ۳۰ میلیون نوزاد زودرس در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان می دهد عمدتا نوزادانی در معرض خطر مرگ و معلولیت هستند که دارای عوارض و مشکلات ناشی از تولد زودهنگام، آسیب به مغز در حین زایمان، عفونت شدید باکتریایی یا زردی، و ابتلا به مشکلات مادرزادی هستند.

«عمر عبدی»، معاون مدیر اجرایی یونیسف، در این باره می گوید: «زمانیکه حرف از نوزاد و مادرش است، مراقبت صحیح در زمان صحیح و در مکان صحیح می تواند کاملا تفاوت ایجاد کند. سالانه میلیون ها نوزاد بیمار و کوچک تنها به دلیل عدم دریافت مراقبت های باکیفیت جان شان را از دست می دهند.»

طبق این گزارش، بدون درمان های تخصصی، بسیاری از نوزادان در معرض خطر در اولین ماه زندگی شان دوام نیاورده و می میرند. در سال ۲۰۱۷، حدود ۲.۵ میلیون نوزاد جان شان را عمدتا به دلایل قابل پیشگیری، از دست دادند.

به گفته محققان، تقریبا دوسوم نوزادانی که تولد زودهنگام داشته اند، می میرند، اما در صورت زنده ماندن، با بیماری های مزمن یا تاخیر در رشد مواجه هستند.