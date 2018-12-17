۷ خانه جوان در استان زنجان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره ورزش و جوانان، افزود: استان زنجان بیش از یک میلیون و ۷۵ هزار و ۵۰ نفر جمعیت دارد و ۲۵ درصد جمعیت کل استان را جوانان تشکیل میدهند.
وی اظهار کرد: خوشبختانه استان زنجان از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه جوانان برخوردار است که باید از این فرصت به خوبی استفاده شود و در این راستا در ایامالله دهه فجر هفت خانه جوان در استان زنجان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان گفت: سه خانه جوان در استان زنجان وجود دارد که دو خانه آن در شهرستان زنجان و یک خانه در شهرستان خرمدره است و با افتتاح این هفت خانه تعداد خانه های جوان به ۱۰ باب میرسد.
خلیلی تأکید کرد: زنجان در زمینه آمار بیمهشدگان ورزشی جزو استانهایی است که از وضعیت خوبی برخوردار است.
وی افزود: یکی از اولویتهای امروز هیئت پزشکی ورزشی، بحث آموزش و برگزاری کارگاههای آموزشی است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان بابیان اینکه تعداد ورزشکاران بیمهشده در استان زنجان افزایش مییابد، ابراز کرد: تعداد ورزشکاران بیمهشده استان تا پایان امسال باید به ۵۰ هزار نفر افزایش یابد.
خلیلی تصریح کرد: خوشبختانه بانوان زنجانی در میادین ورزشی فعالیتهای خوبی دارند و این برای استان بسیار خوب است.
نظر شما