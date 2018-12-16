«بشار اسد» در فرودگاه دمشق از رئیس جمهور سودان استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «عمر البشیر» رئیس جمهور کشور سودان روز یکشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد. این نخستین سفر رهبر یک کشور عربی به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی در این کشور است.

تصاویر منتشره از این رویداد سیاسی حاکی از آن است که «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه با حضور در فرودگاه دمشق، به همتای سودانی خود خوش آمد گفت.

بشار اسد و عمر البشیر در این دیدار تاکید کردند که رویارویی با بحران های کشورهای عربی نیازمند همکاری های عربی جدید بر اساس احترام متبادل و عدم مداخله در امور داخلی آنها است. آنچه که در منطقه و کشورهای عربی روی می دهد مستلزم آن است که تمام تلاش ها در راستای حل مسائل این کشورها و نقشه های طرح ریزی شده علیه آنها به کار گرفته شود.

اسد تصریح کرد: سوریه با وجود جنگ چند ساله در این کشور همچنان به اصول عربی پایبند بوده است اما برخی کشورهای عربی به غرب تکیه کرده اند.

عمر البشیر تاکید کرد: تضعیف سوریه در واقع تضعیف امت عربی است و حوادث سالهای گذشته در این کشور را نمی توان از این واقعیت جدا دانست و با وجود جنگ در این کشور، سوریه به اصول امت عربی پایبند مانده است. امیدواریم که سوریه امنیت خود و نقش گذشته اش را در منطقه بازپس گیرد و بدون مداخله خارجی سرنوشت خود را تعیین کند. ما در کنار سوریه و امنیت این کشور ایستاده ایم.

گفتنی است که بسیاری از کشورهای عرب منطقه از زمان آغاز بحران داخلی در کشور سوریه (۲۰۱۱) تلاش کرده اند تا از دولت و رئیس جمهور قانونی سوریه فاصله بگیرند.

بنابر اعلام منابع خبری سودانی، عمر البشیر پس از سفر به دمشق و دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به خارطوم بازگشت.