همسویی دولت ژاپن با سیاستهای خصمانه آمریکا بر ضد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن اعلام کرده است که این تصمیم در چارچوب اجرای تحریمهایی صورت می گیرد که شورای امنیت در دسامبر سال گذشته در قالب قطعنامه ای اتخاذ کرد.

توکیو اعلام کرد که تصمیم ژاپن دارایی شرکت ها و افرادی که ارتباطی با برنامه هسته ای و موشکی ایران دارند؛ شامل می شود.



تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن پس از موافقت دولت این کشور با این تدابیر خصمانه گفت : باید این تدابیر را با قاطعیت اجرا کنیم ، زیرا برنامه هسته ای ایران بر نظام جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای و پرونده هسته ای کره شمالی تاثیر می گذارد.



دولت ژاپن همچنین تصمیم گرفت تا از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران جلوگیری کند.



براساس این گزارش، تدابیر خصمانه دولت ژاپن بر ضد ایران از فردا (شنبه) اجرا خواهد شد.