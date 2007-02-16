  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

با مسدود کردن دارایی های چند شرکت و شخصیت ایرانی صورت گرفت؛

همسویی دولت ژاپن با سیاستهای خصمانه آمریکا بر ضد ایران

همسویی دولت ژاپن با سیاستهای خصمانه آمریکا بر ضد ایران

دولت ژاپن امروز در همسویی با فشارهای ظالمانه آمریکا علیه ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور، دارایی های 10 شرکت و 12 مقام ایرانی را بلوکه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ژاپن اعلام کرده است که این تصمیم در چارچوب اجرای تحریمهایی صورت می گیرد که شورای امنیت در دسامبر سال گذشته در قالب قطعنامه ای اتخاذ کرد.

 توکیو اعلام کرد که تصمیم ژاپن دارایی شرکت ها و افرادی که ارتباطی  با برنامه هسته ای و موشکی ایران دارند؛ شامل می شود.

تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن پس از موافقت دولت این کشور با این تدابیر خصمانه گفت : باید این تدابیر را با قاطعیت اجرا کنیم ، زیرا برنامه هسته ای ایران بر نظام جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای و پرونده هسته ای کره شمالی تاثیر می گذارد.

دولت ژاپن همچنین تصمیم گرفت تا از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران جلوگیری کند.

براساس این گزارش، تدابیر خصمانه دولت ژاپن بر ضد ایران از فردا (شنبه) اجرا خواهد شد.

کد مطلب 448708

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها