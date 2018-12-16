گفتگوی«بشار اسد» و «جابری انصاری» پیرامون کمیته قانون اساسی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرویس مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد که «بشار اسد» و «حسین جابری انصاری» روز یکشنبه پیرامون تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه و نشست کشورهای ضامن صلح سوریه در ژنو در روزهای هفدهم و هجدهم دسامبر (۲۶ و ۲۷ آذرماه)، با یکدیگر بحث و گفتگو کردند.

در این دیدار، رئیس جمهور سوریه تلاشهای ایران برای تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه را به رغم موانع بوجود آمده از سوی کشورهای حامی تروریسم مورد تمجید قرار داد.

سرویس مطبوعاتی دفتر ریاست جمهور سوریه اعلام کرد: «[جابری] انصاری در دیدار عصر یکشنبه خود با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه را در جریان تمهیدات لازم برای برگزاری نشستی با حضور کشورهای ضامن صلح سوریه- که برای دو روز آینده در ژنو برنامه ریزی شده است- قرار داد».

گفتنی است که ماه میلادی گذشته، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرد که کمیته قانون اساسی سوریه در ماه دسامبر تشکیل جلسه دهد.

در همین ارتباط، «بشار الجعفری» سفیر سوریه در سازمان ملل نیز به شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که دمشق بر این باور است کمیته قانون اساسی سوریه- که قرار است پیش نویس اصلاحات قانون اساسی را تهیه کند- لازم است هرچه سریعتر تشکیل شود.