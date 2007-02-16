کاهش 2 درصدی بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در لایحه بودجه

دکتر محمدحسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بودجه ای که قرار است در صندوق های رفاه دانشجویان افزایش یابد، مربوط به دانشجویان شهریه ای است و با توجه به اینکه تعداد دانشجویان شهریه ای در وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم و دانشگاه های آزاد و پیام نور بسیار کمتر است، در واقع این افزایش تأثیری در اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ندارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیماتی که در خصوص بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه های بهداشت و علوم در لایحه بودجه اتخاذ خواهد شد، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت برای نیمسال بهمن برنامه ای برای افزایش میزان تسهیلات اعطایی نخواهد داشت.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت تأکید کرد: صندوق رفاه پیشنهادات دانشگاه ها و دانشجویان را برای تسهیلات اعتباری جمع آوری کرده است و پس از جمع بندی این پیشنهادات به هیئت امنا ارائه می شود.