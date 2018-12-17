اجرای عمومی چند روایت مجهول و روزانه در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، اجرای عمومی نمایشنامه « چند روایت مجهول و روزانه » به نویسندگی شهرام کرمی و کارگردانی آرش محمدی در محل پردیس سینمایی بهمن سنندج به صورت نمایشنامه خوانی آغاز شد.

شهرام میرزایی کردستانی مسئول واحد نمایش حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: نمایشنامه خوانی رویکرد جدیدی در تئاتر جهان و به تبع آن ایرانست و در رایج ترین شکل خود شیوه ای ست در خوانش متن توسط نقش خوان ها که از روی متن و با ابزار بیان حس ها، موقعیت ها و فضای مورد نظر کارگردان بدون استفاده از ابزار بدن به مخاطب منتقل می گردد.

وی با اشاره به پنج دوره برگزاری جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی وتار افزود : نمایشنامه خوانی یک شیوه اجرایی است و همانند هر شیوه اجرایی دیگر نیازمند کارگردانی مناسب آن می باشد که البته این کارگردانی باید به شیوه ای هوشمندانه صورت پذیرد که این نوع اجرایی تئاتر با اجرا های صحنه ای اشتباه گرفته نشود.

میرزایی با تأکید بر سیاست حمایتی حوزه هنری استان کردستان از روند تولید آثارافزود: ما در همین زمینه نخستین جشنواره استانی تئاتر ماه با عنوان وتار را به منظور کمک در تولید آثار نمایشی متناسب با نیاز فرهنگی جامعه مخاطب و جریان سازی در حوزه نمایش استان براساس ارزش های اسلامی، انقلابی و فرهنگی با موضوع آزاد در اسفند ماه ۹۷ در سنندج برگزار می کنیم که مهمترین ویژگی آن در کنار رقابتی بودن، فرصت اجرای عمومی برای تمامی آثار پذیرفته شده در شهرستان های استان است که می تواند ضمن تبادل فکر واندیشه در میان فعالان تئاتر ، چهره های برتر تئاتر را هم معرفی نماید.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کردستان در خصوص اجرای عمومی نمایشنامه خوانی چند روایت مجهول و روزانه، گفت: این نمایش به نویسندگی هنرمند توانمند کشور شهرام کرمی مدیر مرکز هنرهای نمایشی کشور و کارگردانی آرش محمدی به مدت یک هفته از ساعت ۱۸ در محل استودیو مهر حوزه هنری واقع در پردیس سینمایی بهمن سنندج اجراء می گردد.

میرزایی گفت: در این نمایش هنرمندان صالح فیضی، افشین خدری، سیوان سیدی، یاور آقایی، سارا احمدنژاد، شادی صلاحیان، باران احمدی، مژده سیف پناهی، اشکان کمانگر، راشد ساعدپناه، امین سنجربیگی، سنا عبداللهی به عنوان نقش خوان و صباح گویلی به عنوان طراح نور ، آرش محمدی کارگردان نمایش که موسیقی آن را نیز برعهده گرفته است، را یاری می دهند.

وی بیان کرد: این نمایش اشاره ای موجز و گزیده با ابعاد پنهان و آشکار نوع زندگی در عصر امروز و مسائل و مشکلات خانواده ها و موضوع ازدواج می پردازد که آرش محمدی کارگردان این نمایش با تجربه ای ناشی از حضور ۲۰ ساله در عرصه هنرهای نمایشی به عنوان نویسنده، کارگردان ، بازیگر، طراح نور و صحنه و ساخت موسیقی به معرض نمایش عمومی گذاشته شده است که قطعا برای علاقه مندان دیدن این نمایش رضایت خاطر آنان را به دنبال خواهد داشت.