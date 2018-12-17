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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۸:۳۶

در سه سال گذشته صورت گرفت؛

ایجاد ۱۵۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کرمانشاهی

ایجاد ۱۵۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کرمانشاهی

کرمانشاه_معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از ایجاد ۱۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کرمانشاهی در سه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید جلیلیان اظهار داشت: در سه سال گذشته ۱۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت استان کرمانشاه با پرداخت ۲۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شد.

وی افزود: امسال ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های اشتغال روستایی در قالب تبصره های قانون بودجه، صندوق توسعه روستایی و اعتبارات منابع داخلی اختصاص خواهد یافت.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه۲۲۱۳ مددجو از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند گفت: ۵۷۰۰ پرونده اشتغال در استان کرمانشاه تشکیل شده و برای پرداخت به بانک های عامل ارسال شده است.

وی بیان کرد: برای نخستین بار ۵۱ پروژه نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد اجرا شد.

جلیلیان تصریح کرد: هم اکنون بررسی و مطالعه ۳۰۰ فرصت شغلی برای پرورش زالوی طبی و ۴۵۰ فرصت شغلی برای پرورش بوقلمون ارگانیک در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ فرصت شغلی از قبل آموزش کشت زعفران ایجاد خواهد شد گفت: کرمانشاه خاکی حاصلخیز برای کشت زعفران دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه افزود: ۲۵۰ طرح گیاهان دارویی و تولید لامپ های ال ای دی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4487110

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