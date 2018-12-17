ایجاد ۱۵۰۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کرمانشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید جلیلیان اظهار داشت: در سه سال گذشته ۱۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان تحت حمایت استان کرمانشاه با پرداخت ۲۲۸ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شد.

وی افزود: امسال ۱۷۱ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های اشتغال روستایی در قالب تبصره های قانون بودجه، صندوق توسعه روستایی و اعتبارات منابع داخلی اختصاص خواهد یافت.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با بیان اینکه۲۲۱۳ مددجو از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بهره‌مند شدند گفت: ۵۷۰۰ پرونده اشتغال در استان کرمانشاه تشکیل شده و برای پرداخت به بانک های عامل ارسال شده است.

وی بیان کرد: برای نخستین بار ۵۱ پروژه نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی برای خانوارهای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد اجرا شد.

جلیلیان تصریح کرد: هم اکنون بررسی و مطالعه ۳۰۰ فرصت شغلی برای پرورش زالوی طبی و ۴۵۰ فرصت شغلی برای پرورش بوقلمون ارگانیک در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ۳۰۰ فرصت شغلی از قبل آموزش کشت زعفران ایجاد خواهد شد گفت: کرمانشاه خاکی حاصلخیز برای کشت زعفران دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه افزود: ۲۵۰ طرح گیاهان دارویی و تولید لامپ های ال ای دی نیز در دستور کار قرار گرفته است.