دولت فرانسه به اشتباهات خود اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر فرانسه در مصاحبه با روزنامه «لز اکو»، به این واقعیت که «دولت فرانسه اشتباهاتی مرتکب شده» اذعان و از بابت اینکه دولت پاریس آنگونه که باید به حرف دل مردم فرانسه گوش نداده، ابراز تاسف کرد.

فیلیپ همچنین از بحث پیرامون یکی از درخواست‌های معترضین مبنی بر برگزاری همه‌پرسی‌های مردمی حین تصویب قوانین صحبت کرد و از آن به عنوان «ابزاری خوب برای دموکراسی» نام برد. با این حال هشدار داد که این گونه همه‌پرسی‌ها نباید پیرامون هر موضوع یا در هر شرایطی انجام بگیرد.

وی همچنین اظهارامیدواری کرد که اعتراضات فرو بنشیند و این موضوع را به نفع همه ازجمله جلیقه زردها، تلقی کرد.

این در حالی است که اگرچه انتظار آرام شدن جلیقه زردها می‌رود اما به عقیده کارشناسان حتی بعد از فرو نشستن بحران، آنچه که باقی می‌ماند «تنفر» از امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه است.

این در حالی است که طبق نظرسنجی منتشر شده از سوی «ژورنال دو دیمانش»، محبوبیت ماکرون نسبت به ماه پیش تنزل یافته و به ۲۳ درصد رسیده است.

جلیقه زردها شنبه گذشته در پنجمین هفته متوالی از اعتراضات خود در نقد اصلاحات اقتصادی ماکرون ازجمله افزایش قیمت بنزین به خیابان‌ها آمدند.

این درحالی است که اگرچه تعداد آنها به ۶۶ هزار نفر می‌رسید، این رقم در مقایسه با دفعات پیش به مراتب کمتر بود.

ماکرون دوشنبه هفته گذشته از تعویق اصلاحات خبر داد تا از خشم مردم نسبت به خود بکاهد.