کوتاهی در اجرای احکام صادره را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیا رکی در دیدار صمیمی با ائمه جمعه استان زنجان، گفت: استان زنجان دارای پیشینه و فرهنگ بسیار غنی و برخوردارازعلمای فرهیخته و دلسوز است که باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه و خدمت صادقانه به مردم استفاده بهینه کرد.

وی اظهار کرد: توصیه یک امام‌جمعه می‌تواند موانع بسیاری را از سر راه بردارد.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با تأکید بر حفظ کانون خانواده و لزوم نگرش جدید به محکومین مالی خصوصاً محکومین مهریه، اظهار داشت: اصول اخلاقی و احکام اسلامی حفظ کانون خانواده است و تأکید بنده به همکاران در همه حوزه‌های قضایی توجه و اهتمام به این نوع نگرش‌هاست.