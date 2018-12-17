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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۴۳

رئیس کل دادگستری زنجان:

کوتاهی در اجرای احکام صادره را نمی پذیریم

کوتاهی در اجرای احکام صادره را نمی پذیریم

زنجان-رئیس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه احکام صادره در استان زنجان اجرایی می‌شود، گفت: در این راستا هیچ کوتاهی را نمی پذیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان، حجت‌الاسلام  اسماعیل صادقی نیا رکی در دیدار صمیمی با ائمه جمعه استان  زنجان، گفت: استان زنجان دارای پیشینه و فرهنگ بسیار غنی و برخوردارازعلمای فرهیخته و دلسوز است که باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه و خدمت صادقانه به  مردم  استفاده  بهینه کرد. 

وی اظهار کرد: توصیه یک امام‌جمعه می‌تواند موانع بسیاری را از سر راه بردارد.

رئیس شورای قضایی استان زنجان با تأکید بر حفظ کانون خانواده و لزوم نگرش جدید به محکومین مالی خصوصاً محکومین مهریه، اظهار داشت: اصول اخلاقی و احکام اسلامی حفظ کانون خانواده است و تأکید بنده به همکاران در همه حوزه‌های قضایی توجه و اهتمام به این نوع نگرش‌هاست.

کد مطلب 4487120

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