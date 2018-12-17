عملیات بهسازی خانه شهر کرمان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عالم زاده یکشنبه شب در نشست عمومی شورای شهر کرمان با اشاره به اینکه هم اکنون مجموعه فیبر نوری کرمان زیر نظر مخابرات است، گفت: ضرورت دارد به سمت هوشمندسازی و شهر هوشمند پیش رویم و زیرساخت های آن باید هرچه سریع تر فراهم شود.

وی ادامه داد: این اقدامات باید توسط بخش خصوصی یا شهرداری انجام شود .

عالم زاده تصریح کرد: با توجه به اینکه در پی اعلام فراخوان، سرمایه گذاری در این خصوص مشخص نشد، شهرداری بر آن شد تا فاز اول این پروژه را با توجه به اهمیت کار آغاز کند که امیدوارم ظرف دو ماه آینده فاز اول این پروژه به پایان برسد.

شهردار کرمان با بیان اینکه اجرای کامل فیبر نوری حدود ۱۶۰ کیلومتر است و فیبر نوری باید به دوربین های پایش تصویری سرویس دهد، افزود: برای اجرای فازهای بعدی این پروژه نیاز به سرمایه گذار است.

وی گفت: تمامی دستگاه های اجرایی، دولت الکترونیک، حمل و نقل و انرژی به واسطه این فیبر به سمت هوشمند شدن پیش می روند.

اختصاص ۱۲ میلیارد برای ساماندهی ورودی های شهر کرمان

شهردار کرمان گفت: ورودی ها و کمربندی های شهر کرمان با اختصاص ۱۲ میلیارد بودجه زیرسازی، جدول گذاری، آسفالت و ساماندهی می شود.

وی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن طرح پارک گردشگری که خوشبختانه پیمانکار آن نیز مشخص شده است، افزود: عملیات بهسازی خانه شهر نیز آغاز می شود.

وی ادامه داد: طرح و پیمانکار «مرمت محور گلبازخان» مشخص شده است و در جهت رونق بازار میدان قلعه نیز اقداماتی انجام می شود.

شهردار افزود: فرصت های سرمایه گذاری به صورت کامل در سایت شهرداری در حال بارگزاری است.

پروژه آزادی بهمن ماه افتتاح می شود

وی بیان داشت: پیمانکار برق میدان آزادی نیز انتخاب شده است و طبق توافقات قرارگاه خاتم، این تقاطع در بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد.

عالم زاده گفت: تقاطع غیرهم سطح ابوذر نیز با پیشرفت خوبی در حال اجرا است و طبق قرارداد پیمانکار تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

شهردار کرمان گفت: برای اخذ پروانه ساختمانی و بهره مندی از تخفیفات بیشتر در خصوص تراکم، شهروندان می توانند از تخفیف ۳۷/۵ درصدی دی ماه، ۲۵ درصدی بهمن ماه و ۱۲/۵ درصدی اسفندماه بهره مند شوند.