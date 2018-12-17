سفرهای تازه به ماه فضانوردان را خواهد کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس تایمز، آمریکا اعلام کرده که به زودی فضاپیمای سرنشین داری را به تنها قمر کره زمین می فرستد. اما بررسی تازه ای که توسط دانشگاه استونی بروک صورت گرفته نشان می دهد که اعزام فضانورد به کره ماه می تواند بسیار خطرناک تر از میزانی باشد که قبلا تصور می شد.

محققان این دانشگاه می گویند خاک ماه به هیچ وجه با بدن انسان سازگار نیست و حضور طولانی مدت در سطح این قمر می تواند منجر به ابتلا به بیماری هایی مانند انواع سرطان شود.

بررسی نمونه هایی از گرد و خاک کره ماه نشان می دهد که سلول های بدن انسان نسبت به مواد موجود در آن واکنش نشان می دهد و این واکنش منجر به تولید رادیکال های هیدروکسیل می شود که نقش موثری در ابتلای افراد به سرطان ریه دارد.

دونالد هندریکس که سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشته معتقد است گرد و خاک ماه در ماموریت های فضایی آینده خطرات زیادی را برای فضانوردان ایجاد خواهد کرد و پوشیدن لباس های فضایی نیز مانع از تماس بدن فضانوردان با آن نمی شود.

وی افزود: گرد و خاک ماه به دی ان ای موجود در سلول های بدن آسیب می رساند و در نهایت ممکن است افراد را به سرطان و به خصوص سرطان ریه مبتلا کند.

آزمایش هایی که در این زمینه بر روی موش ها و سلول های ریه انسان صورت گرفته این موضوع را ثابت کرده است.