توسعه بندر «طرطوس» و ساخت فرودگاه های جدید در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «علی حمود» وزیر حمل و نقل سوریه در سخنان خود در پارلمان این کشور تاکید کرد: وزارت حمل و نقل سوریه به دنبال همکاری با طرف روسی برای توسعه بندر طرطوس است. ما همچنین تلاش می کنیم تا فرودگاه ها را توسعه داده و فرودگاه های غیر نظامی جدید در سوریه بسازیم.

وی در ادامه افزود: سازمان هواپیمایی سوریه مدرک امنیت پرواز را از سازمان هواپیمایی جهانی دریافت کرده و این نشان می دهد که با وجود جنگ در سوریه این کشور همچنان در زمینه های هوایی پیشرو است.

حمود تاکید کرد: ما تعداد هواپیماهای ناوگان حمل و نقل هوایی کشور را نیز افزایش می دهیم و تلاش می کنیم خطوط هوایی جدیدی را نیز افتتاح کنیم.