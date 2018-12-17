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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۹:۳۴

با همکاری روسیه صورت می گیرد؛

توسعه بندر «طرطوس» و ساخت فرودگاه های جدید در سوریه

توسعه بندر «طرطوس» و ساخت فرودگاه های جدید در سوریه

وزیر حمل و نقل سوریه از توسعه بندر طرطوس و احداث فرودگاه های جدید در این کشور با همکاری روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «علی حمود» وزیر حمل و نقل سوریه در سخنان خود در پارلمان این کشور تاکید کرد: وزارت حمل و نقل سوریه به دنبال همکاری با طرف روسی برای توسعه بندر طرطوس است. ما همچنین تلاش می کنیم تا فرودگاه ها را توسعه داده و فرودگاه های غیر نظامی جدید در سوریه بسازیم.

وی در ادامه افزود: سازمان هواپیمایی سوریه مدرک امنیت پرواز را از سازمان هواپیمایی جهانی دریافت کرده و این نشان می دهد که با وجود جنگ در سوریه این کشور همچنان در زمینه های هوایی پیشرو است.

حمود تاکید کرد: ما تعداد هواپیماهای ناوگان حمل و نقل هوایی کشور را نیز افزایش می دهیم و تلاش می کنیم خطوط هوایی جدیدی را نیز افتتاح کنیم.

کد مطلب 4487154

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