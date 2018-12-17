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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۲

مرکز امور هیات علمی اعلام کرد؛

افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی علوم پزشکی

افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی علوم پزشکی

افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال به تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید.

این موضوع پیرو نامه شماره ۹۳/۱۰۵۹۱۲ مورخ ۱۹ تیر ۹۳ در خصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و حسب مفاد بند ۳ از تصمیمات متخذه در هزار و دویست و شصتمین صورت جلسه مورخ ۲۴ مهر ۹۷ شورای پول و اعتبار مقرر شده است.

این نامه از سوی بانک مرکزی به بانک های مورد نظر و ابلاغ شده و رونوشت آن به وزارت بهداشت ارسال شده است.

کد مطلب 4487158

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    نظرات

    • سینا IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      آخی.. بنده های خدا تا الان مستاجر بودند؟! دیگه مشکلشون حل شد

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