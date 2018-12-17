افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، افزایش تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با دوره بازپرداخت حداکثر ۲۰ سال به تصویب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسید.

این موضوع پیرو نامه شماره ۹۳/۱۰۵۹۱۲ مورخ ۱۹ تیر ۹۳ در خصوص ابلاغ سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و حسب مفاد بند ۳ از تصمیمات متخذه در هزار و دویست و شصتمین صورت جلسه مورخ ۲۴ مهر ۹۷ شورای پول و اعتبار مقرر شده است.

این نامه از سوی بانک مرکزی به بانک های مورد نظر و ابلاغ شده و رونوشت آن به وزارت بهداشت ارسال شده است.