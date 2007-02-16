وزیر دفاع آمریکا از توافق هسته ای درباره کره شمالی دفاع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وی تصریح کرد: واشنگتن خواهد توانست درباره پیروی و همراهی پیونگ یانگ پیش از آنکه راه خیلی طولانی طی شود، قضاوت کند.

وی افزود:" من فکر می کنم که این توافق گام بسیار مهم اول است."

گیتس خاطر نشان کرد:" این قرارداد به گونه ای پایه ریزی شده که ما خواهیم توانست بر پیروی و همراهی کره پیش از آنکه آمریکا و یا دیگر کشورها کار بیشتری را انجام دهند، نظارت کنیم؛ به گونه ای که آیا کره ایها از توافقی که امضا کرده اند، پیروی می کنند یا خیر."

این در حالی است که محافظه کاران آمریکایی از این توافق انتقاد کرده اند؛ آنها می گویند که چرا به کره شمالی پیش از آنکه گامهایی را برای توقف برنامه هسته ای خود بردارد، امتیازاتی داده شده است.

دور جدید مذاکرات شش جانبه که از روز پنجشنبه 19 بهمن در پکن آغاز شده بود؛ 24 بهمن به پایان رسید و کره شمالی متعهد شد تا فرایند بستن تاسیسات هسته ای خود را در برابر دریافت یک میلیون تن نفت آغاز کند.