تولید۱۳۳ ساعت برنامه تلویزیونی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی صداوسیمای آذربایجان شرقی، مرتضی صفری در جلسه برنامه ریزی بزرگداشت چهلمین سال انقلاب اسلامی در صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی اظهار داشت: همچنین تاکنون ۱۱۵ ساعت برنامه در رادیو، ۳۰ ساعت برنامه در برون مرزی و ۷۸ گزارش تولیدی و خبری در معاونت خبر شبکه سهند تولید شده است.

وی با اشاره به نقش رسانه ملی در خنثی کردن تلاش‌های رسانه‌ای دشمن افزود: تبیین علل شکل گیری انقلاب اسلامی، بازتعریف کردن ماهیت رژیم طاغوت، بازخوانی شعارهای بنیادی و اساسی انقلاب اسلامی، نبود بن بست در جمهوری اسلامی که دشمن القا می‌کند، تاکید بر در حرکت بودن انقلاب اسلامی و ملت در عرصه‌های مختلف، تشریح گفتمان سازی انقلابی گری جمهوری اسلامی، تشریح گفتمان انقلاب اسلامی در مقابل گفتمان‌های رقیب، تبیین معادله دشمن برای فروپاشی انقلاب اسلامی، مواردی است که در برنامه سازی به آنها توجه می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی به تولیدات مهم صداوسیمای استان به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: سریال ۱۵ قسمتی ۴۵ دقیقه دقیقه‌ای جلال، فاخرترین آثر در حوزه کارهای نمایشی است که با موضوع ریشه‌های شکل گیری انقلاب اسلامی در آذربایجان از سال ۱۳۳۶ تا ۱۳۷۵ تولید می‌شود که درشبکه های ملی پخش خواهد شد.

صفری ادامه داد: تولید مستندهایی نظیر مستند آیت الله شهید مدنی، آیت الله شهدی قاضی، استاد اسفندیار قره باغی، حجت الاسلام انزابی، آیت الله انگجی نیز با هدف الگوسازی از چهره‌های انقلابی در حال انجام است.

وی افزود: برنامه کارنامه با حضور استانداران آذربایجان شرقی از دولت وقت تا امروز، برنامه دیگری است که ۶ قسمت از آن ضبط و پخش شده و بقیه درحال هماهنگی بوده و همچنین برنامه چهل چراغ، من انقلابی‌ام، بنیس روستای نمونه، تراکتورسازی، موشن گرافی باورآزادی، سریال تلویزیونی روزهای بی قراری ۲ در ۳۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای نیز در حال آماده شدن است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود برنامه‌های حماسه ۹ دی با کیفیت و طراحی مناسب اجرا شود افزود: پخش ۳ سخنرانی، طرح موضوعات فتنه ۸۸ و مبادی آن، پخش فیلم‌های قلاده‌های طلا و مسیر روشن، ۴ عنوان مستند و مینی سریال ۶ قسمتی خواب بلند و دیگر برنامه‌ها به مناسبت ۹ دی در خبر، رادیو، برون مرزی و فضای مجازی برنامه‌های پیش ینی شده این مرکز به مناسبت ۹ دی است.