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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۲

برای تدوین پایان نامه‌ علوم انسانی؛

شورای تحول و دانشگاه علامه پژوهشکده مشترک راه اندازی کردند

شورای تحول و دانشگاه علامه پژوهشکده مشترک راه اندازی کردند

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی از ایجاد پژوهشکده مشترک با دانشگاه علامه طباطبایی خبر داد. این پژوهشکده برای تدوین هر چه بهتر پایان نامه‌های علوم انسانی تاسیس شده است.

سید حمید طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش دانشجویی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی برای تدوین هر چه بهتر پایان نامه‌ها تاسیس شده است.

وی ادامه داد: شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و دانشگاه علامه طباطبایی به صورت مشترک پژوهشکده ای را در این دانشگاه ایجاد کرده اند که اساتید دانشگاه علامه اعضای این پژوهشکده را تشکیل می دهند.

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: این پژوهشکده با حمایت و پشتیبانی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفته و کار این پژوهشکده این است که موضوعات پژوهشی علوم انسانی مربوط به تحول علوم انسانی را استخراج کرده و به عنوان موضوع پایان نامه به دانشجویان ارائه می دهد.

وی افزود: شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی از این پژوهشکده حمایت معنوی داشته و تمام امکانات کارگروه های شورای تحول را در اختیار آنها قرار می دهد، بحث های مالی این پژوهشکده نیز برعهده دانشگاه علامه طباطبایی است.

کد مطلب 4487166
زهرا سیفی

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