شورای تحول و دانشگاه علامه پژوهشکده مشترک راه اندازی کردند

سید حمید طالب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بخش دانشجویی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی برای تدوین هر چه بهتر پایان نامه‌ها تاسیس شده است.

وی ادامه داد: شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و دانشگاه علامه طباطبایی به صورت مشترک پژوهشکده ای را در این دانشگاه ایجاد کرده اند که اساتید دانشگاه علامه اعضای این پژوهشکده را تشکیل می دهند.

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی گفت: این پژوهشکده با حمایت و پشتیبانی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفته و کار این پژوهشکده این است که موضوعات پژوهشی علوم انسانی مربوط به تحول علوم انسانی را استخراج کرده و به عنوان موضوع پایان نامه به دانشجویان ارائه می دهد.

وی افزود: شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی از این پژوهشکده حمایت معنوی داشته و تمام امکانات کارگروه های شورای تحول را در اختیار آنها قرار می دهد، بحث های مالی این پژوهشکده نیز برعهده دانشگاه علامه طباطبایی است.